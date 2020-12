Deriv est la prochaine étape dans l'évolution de Binary.com, la société qui a fait ses preuves dans le service de produits leaders sur le marché et reconnue dans le monde entier.

Nous proposons la plus large sélection de produits dérivés à négocier, avec des prix compétitifs et des spreads serrés qui attirent plus d'un million de traders en ligne dans le monde. Notre technologie offre une expérience de trading intuitive et puissante, permettant à nos clients de mieux comprendre les risques pour prendre de meilleures décisions de trading.