Qu'est-ce que Deriv cTrader

Deriv cTrader est une plateforme de trading de CFD multi-actifs facile à utiliser, dotée d'un large éventail de fonctionnalités sur une interface conviviale. Améliorez davantage votre expérience de trading grâce à des fonctionnalités telles que l'ordre limité et l'ordre stop, le trading sur graphiques et les indicateurs personnalisés. Avec Deriv cTrader, profitez de notre importante liquidité pour exécuter des transactions rapidement et efficacement.