Deriv هي أحد أكبر الوسطاء عبر الإنترنت في العالم. نحن نوقر عقود الفروقات والمشتقات الأخرى على فوركس والمؤشرات والعملات المشفرة والسلع والمشتقات لملايين المستخدمين المسجلين في جميع أنحاء العالم.

منذ البداية، كان هدفنا هو التحرر من العمولات العالية والمنتجات الضخمة التي يقدمها الوسطاء التقليديون. كما نهدف إلى تقديم تجربة من الدرجة الأولى للمتداولين ذوي الميول الرقمية، بغض النظر عن حجم حساباتهم.

في رحلة تمتد لأكثر من 22 عامًا، نمت الشركة لتصل إلى أكثر من 2.5 مليون عميل حول العالم. لكن مهمتنا ظلت على حالها.

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