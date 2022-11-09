أدوات المتداولين

margin calculator
margin calculator
جرب حاسبة الهامش

حاسبة الهامش

قم بتقدير الهامش الذي تحتاجه للاحتفاظ بمراكزك. تعتمد النتيجة على الرافعة المالية وحجم التداول ورصيد حساب DMT5 الخاص بك.

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swap calculator
swap calculator
جرب حاسبة المبادلة

حاسبة المقايضة

قم بحساب قيمة الرسوم الفجئية لعقد أي صفقات مفتوحة. يمكن أن تكون الرسوم إيجابية أو سلبية اعتمادًا على سعر الصفقة الخاص بك.

جرب حاسبة المبادلة
pip calculator
pip calculator
جرب حاسبة الأنابيب

حاسبة النقاط

ابحث عن قيمة النقاط في تداولاتك لإدارة المخاطر بكفاءة.

جرب حاسبة الأنابيب
PnL margin
PnL margin
جرب PnL لحساب الهامش

PnL للهامش

قم بتقدير مستويات وقف الخسارة و/أو جني الأرباح بالإضافة إلى قيمة النقطة لعقدك للتخفيف من المخاطر عند شراء أو بيع مركز.

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PnL multipliers
PnL multipliers
جرب حاسبة المضاعفات

وضع حد للخسارة وجني الأرباح للمضاعفات

قم بتقدير مستوى وضع حد للخسارة وجني الأرباح لعقدك للتخفيف من المخاطر في حالة تحرك سعر السوق مقابل توقعاتك.

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