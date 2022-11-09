أدوات المتداولين
حاسبة الهامش
قم بتقدير الهامش الذي تحتاجه للاحتفاظ بمراكزك. تعتمد النتيجة على الرافعة المالية وحجم التداول ورصيد حساب DMT5 الخاص بك.
حاسبة المقايضة
قم بحساب قيمة الرسوم الفجئية لعقد أي صفقات مفتوحة. يمكن أن تكون الرسوم إيجابية أو سلبية اعتمادًا على سعر الصفقة الخاص بك.
حاسبة النقاط
ابحث عن قيمة النقاط في تداولاتك لإدارة المخاطر بكفاءة.
PnL للهامش
قم بتقدير مستويات وقف الخسارة و/أو جني الأرباح بالإضافة إلى قيمة النقطة لعقدك للتخفيف من المخاطر عند شراء أو بيع مركز.
وضع حد للخسارة وجني الأرباح للمضاعفات
قم بتقدير مستوى وضع حد للخسارة وجني الأرباح لعقدك للتخفيف من المخاطر في حالة تحرك سعر السوق مقابل توقعاتك.