تداول آمن ومسؤول
يمكن أن يكون التداول عبر الإنترنت مثيرًا، ولكن من المهم أن نتذكر أن هناك مخاطر تنطوي عليها. نحن نشجع جميع مستخدمينا على تأمين حساباتهم والتداول بمسؤولية لتجربة الأفضل في التداول عبر الإنترنت.
تأمين حسابك
استخدم كلمات مرور قوية ومتنوعة. اجعلها صعبة قدر الإمكان لأي شخص لتخمينها.
استخدم متصفح ويب آمن مثل Google Chrome. قم دائمًا بتثبيت آخر تحديثات البرامج لأنها تتضمن تصحيحات أمان.
حافظ على بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك وقم بتفعيل عملية التحقق الثنائية من الهوية لمنع الاستخدام غير المسموع به لحسابك.
استخدم برامج مكافحة الفيروسات وجدران الحماية لمزيد من الأمان لأجهزتك.