المعلومات التنظيمية
يتم توفير الخدمات المقدمة على Deriv.com من قبل مجموعة Deriv. لدى المجموعة العديد من الشركات الفرعية المرخصة لتشغيل Deriv.com في ولاياتها القضائية المسجلة.
منذ عام 1999، خدمت المجموعة المتداولين في جميع أنحاء العالم بنزاهة وثبات. نحن ملتزمون دائمًا بأعلى المعايير الأخلاقية والمتطلبات التنظيمية.
ديريف إنفستمنتس (أوروبا) المحدودة
شركة ديريف إنفستمنتس (أوروبا) المحدودة — مركز أعمال دبليو، المستوى 3، ترياق دون كرم، بيركيركارا BKR 9033، مالطا — مرخصة في مالطا (رقم الترخيص) IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية بموجب قانون خدمات الاستثمار لتقديم خدمات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي.
يمكن للعملاء في الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في تداول الأدوات المالية الحصول على حسابات تحت Deriv Investments (Europe) Limited.
يحق لشركة Deriv Investments (Europe) Limited تقديم الخدمات في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي من خلال حقوق جواز السفر في الاتحاد الأوروبي. فيما يلي قائمة بدول الاتحاد الأوروبي التي يمكنها الوصول إلى Deriv.com عبر حقوق جواز سفر الاتحاد الأوروبي.
تقرير الإفصاح المالي
وثائق المعلومات الرئيسية
الفنون
ديريف (FX) المحدودة
ديريف (FX) المحدودة
شركة ديريف (FX) المحدودة - F16، المستوى 1، باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، لابوان 87000، ماليزيا - مرخصة من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024) وهو عضو في جمعية لابوان للتكنولوجيا المالية.
يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء البلدان التي تخضع الى تقييد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في العملات الأجنبية والعملات المشفرة الحصول على حسابات DMT5 Financial STP تحت اشراف Deriv (FX) Ltd.
ديريف (جزر فيرجن البريطانية) المحدودة
ديريف (جزر فيرجن البريطانية) المحدودة
شركة ديريف (BVI) المحدودة — كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية — مرخصة بموجب ترخيص لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية رقم. سيبا/لتر/18/1114).
يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء دول معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في الأدوات المالية (عبر حساب DMT5 المالي أو حساب DMT5 Financial STP) والمؤشرات الاصطناعية (عبر حساب DMT5 Synthetic) الحصول على حسابات MetaTrader 5 تحت اشراف Deriv (BVI) Ltd.
Deriv (V) Ltd
Deriv (V) Ltd
شركة Deriv (V) Ltd (اعرض الترخيص) — 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو — مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية بفانواتو، وهي عضو في جمعية الأسواق المالية.
يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء بلدان معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في الأدوات المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، امتلاك حسابات DMT5 Financial وحسابات Deriv X Financial تحت Deriv (V) Ltd.
ديريف (SVG) LLC
ديريف (SVG) LLC
تقع شركة Deriv (SVG) LLC في مباني هيندز، كينغستاون، سانت فنسنت وجزر غرينادين (الشركة رقم 273 LLC 2020).
يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء البلدان المحظورة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الحصول على حسابات تحت اسم Deriv (SVG) LLC.
ديريف ليميتد
ديريف ليميتد
Deriv Limited كاسل ستريت 13، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.
الهيئة المالية
الهيئة المالية
نحن مسجلون لدى الهيئة المالية، وهي منظمة دولية مستقلة مكرسة لحل النزاعات في مجال الخدمات المالية (عرض العضوية).