يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء البلدان التي تخضع الى تقييد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في العملات الأجنبية والعملات المشفرة الحصول على حسابات DMT5 Financial STP تحت اشراف Deriv (FX) Ltd.

يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء دول معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في الأدوات المالية (عبر حساب DMT5 المالي أو حساب DMT5 Financial STP) والمؤشرات الاصطناعية (عبر حساب DMT5 Synthetic) الحصول على حسابات MetaTrader 5 تحت اشراف Deriv (BVI) Ltd.

Deriv (V) Ltd

شركة Deriv (V) Ltd (اعرض الترخيص) — 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو — مرخصة من قبل لجنة الخدمات المالية بفانواتو، وهي عضو في جمعية الأسواق المالية .

يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء بلدان معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في الأدوات المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، امتلاك حسابات DMT5 Financial وحسابات Deriv X Financial تحت Deriv (V) Ltd.