ديريف (FX) المحدودة

شركة ديريف (FX) المحدودة - F16، المستوى 1، باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، لابوان 87000، ماليزيا - مرخصة من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024) وهو عضو في جمعية لابوان للتكنولوجيا المالية.

يمكن للعملاء في بقية العالم (باستثناء البلدان التي تخضع الى تقييد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ) الذين يرغبون في تداول عقود الفروقات في العملات الأجنبية والعملات المشفرة الحصول على حسابات DMT5 Financial STP تحت اشراف Deriv (FX) Ltd.