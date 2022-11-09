الفوركس
استفد من التداول على مدار الساعة (من الاثنين إلى الجمعة)، والسيولة العالية، والحواجز المنخفضة للدخول، ومجموعة واسعة من العروض، وفرص التداول في الأحداث الحاصلة في العالم.
لماذا تتداول الفوركس على Deriv
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منصات تداول عبر الإنترنت سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام
أدوات رسوم بيانية متطورة
طرق إيداع وسحب مريحة
دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع
صفقات الفوركس المتاحة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
أزواج رئيسية
دولار أسترالي/ين
دولار أسترالي/دولار
يورو/دولار أسترالي
يورو/دولار كندي
يورو/فرنك سويسري
يورو/جنيه إسترليني
يورو/ين ياباني
يورو/دولار
جنيه إسترليني/دولار
جنيه إسترليني/ين
جنيه استرليني/ دولار أمريكي
دولار أمريكي/دولار
دولار أمريكي/فرنك
دولار/ين
الازواج الثانوية
الدولار الأسترالي/الدولار الكندي
دولار أسترالي/فرنك
الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
دولار كندي/فرنك سويسري
دولار كندي/ين ياباني
فرنك سويسري/ين
يورو/كرونة نرويجية
يورو/دولار نيوزيلندي
يورو/زلوتي بولندي
يورو/كرونا سويدية
جنيه/دولار كندي
جنيه إسترليني/فرنك
جنيه إسترليني/كرونة
جنيه إسترليني/دولار
جنيه/كرونة سويدية
دولار نيوزيلندي/كندي
دولار نيوزيلندي/ين
دولار نيوزيلندي/دولار
دولار أمريكي/صيني
دولار أمريكي/بيزو
دولار أمريكي/كرونة
دولار/زلوتي
دولار/كرونا سويدية
دولار أمريكي/راند جنوب افريقيا
الأزواج غير المتداولة
دولار أسترالي/دولار
يورو/دولار هونج كونج
يورو/شيكل
يورو/البيزو المكسيكي
يورو/دولار سنغافوري
يورو/راند جنوب أفريقي
جنيه إسترليني/دولار
دولار هونج كونج/ين
دولار نيوزيلندي/فرنك
دولار نيوزيلندي/دولار
دولار سنغافوري/ين
دولار أمريكي/دولار هونج كونج
دولار أمريكي/زيوت
دولار/روبل روسي
دولار أمريكي/دولار
دولار/بات تايلاندي
أزواج ميكروسكوبية
الدولار الأسترالي/الدولار الكندي
دولار أسترالي/فرنك
دولار أسترالي/ين
الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
دولار أسترالي/دولار
يورو/دولار أسترالي
يورو/دولار كندي
يورو/فرنك سويسري
يورو/جنيه إسترليني
يورو/ين ياباني
يورو/دولار نيوزيلندي
يورو/دولار
جنيه إسترليني/فرنك
جنيه إسترليني/ين
جنيه استرليني/ دولار أمريكي
دولار نيوزيلندي/دولار
دولار أمريكي/دولار
دولار أمريكي/فرنك
دولار/ين
صفقات الفوركس المتاحة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
أزواج رئيسية
دولار أسترالي/ين
دولار أسترالي/دولار
يورو/دولار أسترالي
يورو/دولار كندي
يورو/فرنك سويسري
يورو/جنيه إسترليني
يورو/ين ياباني
يورو/دولار
جنيه إسترليني/دولار
جنيه إسترليني/ين
جنيه استرليني/ دولار أمريكي
دولار أمريكي/دولار
دولار أمريكي/فرنك
دولار/ين
الازواج الثانوية
الدولار الأسترالي/الدولار الكندي
دولار أسترالي/فرنك
الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
دولار كندي/فرنك سويسري
دولار كندي/ين ياباني
فرنك سويسري/ين
يورو/كرونة نرويجية
يورو/دولار نيوزيلندي
يورو/زلوتي بولندي
يورو/كرونا سويدية
جنيه/دولار كندي
جنيه إسترليني/فرنك
جنيه إسترليني/كرونة
جنيه إسترليني/دولار
جنيه/كرونة سويدية
دولار نيوزيلندي/كندي
دولار نيوزيلندي/ين
دولار نيوزيلندي/دولار
دولار أمريكي/صيني
دولار أمريكي/بيزو
دولار أمريكي/كرونة
دولار/زلوتي
دولار/كرونا سويدية
دولار أمريكي/راند جنوب افريقيا
الأزواج غير المتداولة
دولار أسترالي/دولار
يورو/دولار هونج كونج
يورو/شيكل
يورو/البيزو المكسيكي
يورو/دولار سنغافوري
يورو/راند جنوب أفريقي
جنيه إسترليني/دولار
دولار هونج كونج/ين
دولار نيوزيلندي/فرنك
دولار نيوزيلندي/دولار
دولار سنغافوري/ين
دولار أمريكي/دولار هونج كونج
دولار أمريكي/زيوت
دولار/روبل روسي
دولار أمريكي/دولار
دولار/بات تايلاندي
أزواج ميكروسكوبية
الدولار الأسترالي/الدولار الكندي
دولار أسترالي/فرنك
دولار أسترالي/ين
الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي
دولار أسترالي/دولار
يورو/دولار أسترالي
يورو/دولار كندي
يورو/فرنك سويسري
يورو/جنيه إسترليني
يورو/ين ياباني
يورو/دولار نيوزيلندي
يورو/دولار
جنيه إسترليني/فرنك
جنيه إسترليني/ين
جنيه استرليني/ دولار أمريكي
دولار نيوزيلندي/دولار
دولار أمريكي/دولار
دولار أمريكي/فرنك
دولار/ين