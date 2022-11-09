الفوركس

استفد من التداول على مدار الساعة (من الاثنين إلى الجمعة)، والسيولة العالية، والحواجز المنخفضة للدخول، ومجموعة واسعة من العروض، وفرص التداول في الأحداث الحاصلة في العالم.

لماذا تتداول الفوركس على Deriv

leverage

رافعة مالية عالية وفروق أسعار ضيقة

responsive website

منصات تداول عبر الإنترنت سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام

advanced charting widgets

أدوات رسوم بيانية متطورة

deposit and withdrawal

طرق إيداع وسحب مريحة

friendly support

دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع

صفقات الفوركس المتاحة على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

أزواج رئيسية

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دولار أسترالي/ين

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دولار أسترالي/دولار

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يورو/دولار أسترالي

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يورو/دولار كندي

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يورو/فرنك سويسري

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يورو/جنيه إسترليني

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يورو/ين ياباني

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يورو/دولار

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جنيه إسترليني/دولار

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جنيه إسترليني/ين

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جنيه استرليني/ دولار أمريكي

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دولار أمريكي/دولار

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دولار أمريكي/فرنك

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دولار/ين

الازواج الثانوية

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الدولار الأسترالي/الدولار الكندي

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دولار أسترالي/فرنك

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الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي

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دولار كندي/فرنك سويسري

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دولار كندي/ين ياباني

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فرنك سويسري/ين

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يورو/كرونة نرويجية

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يورو/دولار نيوزيلندي

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يورو/زلوتي بولندي

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يورو/كرونا سويدية

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جنيه/دولار كندي

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جنيه إسترليني/فرنك

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جنيه إسترليني/كرونة

symbol

جنيه إسترليني/دولار

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جنيه/كرونة سويدية

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دولار نيوزيلندي/كندي

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دولار نيوزيلندي/ين

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دولار نيوزيلندي/دولار

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دولار أمريكي/صيني

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دولار أمريكي/بيزو

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دولار أمريكي/كرونة

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دولار/زلوتي

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دولار/كرونا سويدية

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دولار أمريكي/راند جنوب افريقيا

الأزواج غير المتداولة

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دولار أسترالي/دولار

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يورو/دولار هونج كونج

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يورو/شيكل

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يورو/البيزو المكسيكي

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يورو/دولار سنغافوري

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يورو/راند جنوب أفريقي

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جنيه إسترليني/دولار

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دولار هونج كونج/ين

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دولار نيوزيلندي/فرنك

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دولار نيوزيلندي/دولار

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دولار سنغافوري/ين

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دولار أمريكي/دولار هونج كونج

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دولار أمريكي/زيوت

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دولار/روبل روسي

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دولار أمريكي/دولار

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دولار/بات تايلاندي

أزواج ميكروسكوبية

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الدولار الأسترالي/الدولار الكندي

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دولار أسترالي/فرنك

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دولار أسترالي/ين

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الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي

symbol

دولار أسترالي/دولار

symbol

يورو/دولار أسترالي

symbol

يورو/دولار كندي

symbol

يورو/فرنك سويسري

symbol

يورو/جنيه إسترليني

symbol

يورو/ين ياباني

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يورو/دولار نيوزيلندي

symbol

يورو/دولار

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جنيه إسترليني/فرنك

symbol

جنيه إسترليني/ين

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جنيه استرليني/ دولار أمريكي

symbol

دولار نيوزيلندي/دولار

symbol

دولار أمريكي/دولار

symbol

دولار أمريكي/فرنك

symbol

دولار/ين

صفقات الفوركس المتاحة على Deriv

عقود الفروقات

الخيارات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

أزواج رئيسية

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دولار أسترالي/ين

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دولار أسترالي/دولار

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يورو/دولار أسترالي

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يورو/دولار كندي

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يورو/فرنك سويسري

symbol

يورو/جنيه إسترليني

symbol

يورو/ين ياباني

symbol

يورو/دولار

symbol

جنيه إسترليني/دولار

symbol

جنيه إسترليني/ين

symbol

جنيه استرليني/ دولار أمريكي

symbol

دولار أمريكي/دولار

symbol

دولار أمريكي/فرنك

symbol

دولار/ين

الازواج الثانوية

symbol

الدولار الأسترالي/الدولار الكندي

symbol

دولار أسترالي/فرنك

symbol

الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي

symbol

دولار كندي/فرنك سويسري

symbol

دولار كندي/ين ياباني

symbol

فرنك سويسري/ين

symbol

يورو/كرونة نرويجية

symbol

يورو/دولار نيوزيلندي

symbol

يورو/زلوتي بولندي

symbol

يورو/كرونا سويدية

symbol

جنيه/دولار كندي

symbol

جنيه إسترليني/فرنك

symbol

جنيه إسترليني/كرونة

symbol

جنيه إسترليني/دولار

symbol

جنيه/كرونة سويدية

symbol

دولار نيوزيلندي/كندي

symbol

دولار نيوزيلندي/ين

symbol

دولار نيوزيلندي/دولار

symbol

دولار أمريكي/صيني

symbol

دولار أمريكي/بيزو

symbol

دولار أمريكي/كرونة

symbol

دولار/زلوتي

symbol

دولار/كرونا سويدية

symbol

دولار أمريكي/راند جنوب افريقيا

الأزواج غير المتداولة

symbol

دولار أسترالي/دولار

symbol

يورو/دولار هونج كونج

symbol

يورو/شيكل

symbol

يورو/البيزو المكسيكي

symbol

يورو/دولار سنغافوري

symbol

يورو/راند جنوب أفريقي

symbol

جنيه إسترليني/دولار

symbol

دولار هونج كونج/ين

symbol

دولار نيوزيلندي/فرنك

symbol

دولار نيوزيلندي/دولار

symbol

دولار سنغافوري/ين

symbol

دولار أمريكي/دولار هونج كونج

symbol

دولار أمريكي/زيوت

symbol

دولار/روبل روسي

symbol

دولار أمريكي/دولار

symbol

دولار/بات تايلاندي

أزواج ميكروسكوبية

symbol

الدولار الأسترالي/الدولار الكندي

symbol

دولار أسترالي/فرنك

symbol

دولار أسترالي/ين

symbol

الدولار الأسترالي/الدولار النيوزيلندي

symbol

دولار أسترالي/دولار

symbol

يورو/دولار أسترالي

symbol

يورو/دولار كندي

symbol

يورو/فرنك سويسري

symbol

يورو/جنيه إسترليني

symbol

يورو/ين ياباني

symbol

يورو/دولار نيوزيلندي

symbol

يورو/دولار

symbol

جنيه إسترليني/فرنك

symbol

جنيه إسترليني/ين

symbol

جنيه استرليني/ دولار أمريكي

symbol

دولار نيوزيلندي/دولار

symbol

دولار أمريكي/دولار

symbol

دولار أمريكي/فرنك

symbol

دولار/ين

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.