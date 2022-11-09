يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.