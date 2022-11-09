Derived
تداول في أسعار الأصول المستمدة من الأسواق الواقعية أو المحاكاة. قم بإدارة تعرضك للخطر عن طريق تحديد مستوى التقلب ليناسب رغبتك في المخاطرة. اختر من بين المؤشرات الاصطناعية التي نقدمها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومؤشرات الفوركس المشتقة ومؤشرات السلة.
تمنحك Derivered FX الفرصة للتداول على الأصول المحاكاة بناءً على أزواج العملات الأجنبية الرئيسية وفقًا للتقلبات التي تختارها. تتتبع خوارزمياتنا المتقدمة أسعار العملات العالمية الحقيقية وتخفف من التقلبات التي تسببها معنويات السوق والأحداث الإخبارية غير المتوقعة.
لماذا تداول Derived FX على Deriv
قيمة تعتمد غلى السوق وتتأثير بشكل محدود بأحداث العالم الحقيقي
فروق أسعار ضيقة وتنافسية
منصات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام
التداول على مدار 24 ساعة (من الاثنين إلى الجمعة)، بناءً على ساعات عمل سوق الفوركس
دعم من خلال خبرات وبكل ود، على مدار 7 أيام في الأسبوع
صفقات Derived FX المتاحة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
متاح على
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
Derived FX
مؤشر أورو/دولار أمريكي DFX10
مؤشر أورو/دولار أمريكي DFX10
مؤشر أورو/دولار أمريكي DFX10
مؤشر الدولار/ين DFX100
مؤشر الدولار/ين DFX100
تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المالية ذات التقلبات بنسبة 10٪. يتم توليد تكة واحدة لكل تكة من زوج الفوركس المقابل.
صفقات Derived FX المتاحة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
متاح على
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
Derived FX
مؤشر أورو/دولار أمريكي DFX10
مؤشر أورو/دولار أمريكي DFX10
مؤشر أورو/دولار أمريكي DFX10
مؤشر الدولار/ين DFX100
مؤشر الدولار/ين DFX100
تتوافق هذه المؤشرات مع الأسواق المالية ذات التقلبات بنسبة 10٪. يتم توليد تكة واحدة لكل تكة من زوج الفوركس المقابل.