العملات المشفرة
استفد من السوق عالي السيولة من خلال التداول على مدار الساعة. استفد من التنبؤ بشكل صحيح بحركة العملات المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم.
لماذا تتداول العملات المشفرة على Deriv
رافعة مالية بنسبة 1:100
فروق أسعار ضيقة
25+ زوجًا من العملات المشفرة
عمولة صفرية
تتوفر صفقات العملات المشفرة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
أزواج العملات المشفرة
طول/دولار أمريكي
دولار أمريكي/دولار
أفا/دولار أمريكي
بات/دولار أمريكي
BCH/دولار أمريكي
بينانس/دولار أمريكي
بيتكوين/دولار أمريكي
بيتكوين وإيث
بتسي/إل تي سي
كلب/دولار
نقطة/دولار أمريكي
دولار أمريكي/دولار
إيوس مقابل الدولار
إلخ/ دولار أمريكي
إيثريوم/ دولار أمريكي
فل/دولار
كيلوبت/دولار
رابط/دولار
ليت/دولار
كرونة مالية/دولار
ميتا كوين/دولار
نيو/دولار
اوميز جو/ دولار أمريكي
الجنيه الإسترليني/الدولار
TRX/دولار أمريكي
يوني/دولار
مونيرو /الدولار الأمريكي
ستيلر XLM/دولار
XRP/دولار
XTZ/دولار أمريكي
زيك/دولار أمريكي
تتوفر صفقات العملات المشفرة على Deriv
يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.
في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.
الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات
أزواج العملات المشفرة
طول/دولار أمريكي
دولار أمريكي/دولار
أفا/دولار أمريكي
بات/دولار أمريكي
BCH/دولار أمريكي
بينانس/دولار أمريكي
بيتكوين/دولار أمريكي
بيتكوين وإيث
بتسي/إل تي سي
كلب/دولار
نقطة/دولار أمريكي
دولار أمريكي/دولار
إيوس مقابل الدولار
إلخ/ دولار أمريكي
إيثريوم/ دولار أمريكي
فل/دولار
كيلوبت/دولار
رابط/دولار
ليت/دولار
كرونة مالية/دولار
ميتا كوين/دولار
نيو/دولار
اوميز جو/ دولار أمريكي
الجنيه الإسترليني/الدولار
TRX/دولار أمريكي
يوني/دولار
مونيرو /الدولار الأمريكي
ستيلر XLM/دولار
XRP/دولار
XTZ/دولار أمريكي
زيك/دولار أمريكي