العملات المشفرة

استفد من السوق عالي السيولة من خلال التداول على مدار الساعة. استفد من التنبؤ بشكل صحيح بحركة العملات المشفرة الأكثر شيوعًا في العالم.

لماذا تتداول العملات المشفرة على Deriv

رافعة مالية بنسبة 1:100

فروق أسعار ضيقة

25+ زوجًا من العملات المشفرة

عمولة صفرية

تتوفر صفقات العملات المشفرة على Deriv

عقود الفروقات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

أزواج العملات المشفرة

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طول/دولار أمريكي

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دولار أمريكي/دولار

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أفا/دولار أمريكي

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بات/دولار أمريكي

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BCH/دولار أمريكي

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بينانس/دولار أمريكي

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بيتكوين/دولار أمريكي

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بيتكوين وإيث

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بتسي/إل تي سي

symbol

كلب/دولار

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نقطة/دولار أمريكي

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دولار أمريكي/دولار

symbol

إيوس مقابل الدولار

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إلخ/ دولار أمريكي

symbol

إيثريوم/ دولار أمريكي

symbol

فل/دولار

symbol

كيلوبت/دولار

symbol

رابط/دولار

symbol

ليت/دولار

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كرونة مالية/دولار

symbol

ميتا كوين/دولار

symbol

نيو/دولار

symbol

اوميز جو/ دولار أمريكي

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الجنيه الإسترليني/الدولار

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TRX/دولار أمريكي

symbol

يوني/دولار

symbol

مونيرو /الدولار الأمريكي

symbol

ستيلر XLM/دولار

symbol

XRP/دولار

symbol

XTZ/دولار أمريكي

symbol

زيك/دولار أمريكي

تتوفر صفقات العملات المشفرة على Deriv

عقود الفروقات

المضاعفات

يتيح لك تداول عقود الفروقات التداول على حركة سعر الأصل دون شراء أو امتلاك الأصل الأساسي.

في Deriv، يمكنك تداول عقود الفروقات برافعة مالية عالية، مما يتيح لك دفع جزء بسيط من قيمة العقد. سيؤدي ذلك إلى زيادة أرباحك المحتملة وزيادة خسارتك المحتملة أيضًا.

متاح على

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv MT5

Deriv X

Deriv X

الأدوات المتاحة لتداول عقود الفروقات

أزواج العملات المشفرة

symbol

طول/دولار أمريكي

symbol

دولار أمريكي/دولار

symbol

أفا/دولار أمريكي

symbol

بات/دولار أمريكي

symbol

BCH/دولار أمريكي

symbol

بينانس/دولار أمريكي

symbol

بيتكوين/دولار أمريكي

symbol

بيتكوين وإيث

symbol

بتسي/إل تي سي

symbol

كلب/دولار

symbol

نقطة/دولار أمريكي

symbol

دولار أمريكي/دولار

symbol

إيوس مقابل الدولار

symbol

إلخ/ دولار أمريكي

symbol

إيثريوم/ دولار أمريكي

symbol

فل/دولار

symbol

كيلوبت/دولار

symbol

رابط/دولار

symbol

ليت/دولار

symbol

كرونة مالية/دولار

symbol

ميتا كوين/دولار

symbol

نيو/دولار

symbol

اوميز جو/ دولار أمريكي

symbol

الجنيه الإسترليني/الدولار

symbol

TRX/دولار أمريكي

symbol

يوني/دولار

symbol

مونيرو /الدولار الأمريكي

symbol

ستيلر XLM/دولار

symbol

XRP/دولار

symbol

XTZ/دولار أمريكي

symbol

زيك/دولار أمريكي

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في الاتحاد الأوروبي، يتم تقديم المنتجات المالية من قبل شركة Deriv Investments (Europe) Limited، مركز W للأعمال، الطابق 3، Triq Dun Karm، Birkirkara BKR 9033، مالطا، المرخصة في مالطا (الترخيص رقم 5). IS/70156) وتنظمها هيئة الخدمات المالية المالطية، طريق المدينة، المنطقة 1، منطقة الأعمال المركزية، بيركيركارا CBD 1010، مالطا، بموجب قانون خدمات الاستثمار.

يتم تقديم المنتجات المالية خارج الاتحاد الأوروبي من قبل الشركات التالية:(Deriv (FX المحدودة F16: الطابق الأول باراجون لابوان، جالان تون مصطفى، 87000 لابوان، ماليزيا، المرخص لها من قبل هيئة لابوان للخدمات المالية (رقم الترخيص. MB/18/0024)؛ شركة (Deriv (BVI المحدودة كينغستون تشامبرز، صندوق بريد 173، رود تاون، تورتولا، جزر فيرجن البريطانية، المرخص لها من قبل لجنة الخدمات المالية لجزر فيرجن البريطانية (رقم الترخيص SIBA/L/18/1114)؛ شركة Deriv (V) المحدودة ( عرض الرخصة )، 1276، طريق كومول السريع، بورت فيلا، فانواتو، مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية في فانواتو؛ وشركة وشركة (Deriv (SVG المحدودة مبنى هيندز كينغزتاون سانت فنسنت وجزر غرينادين.

Deriv المحدودة 13 شارع كاستل ، سانت هيلير، JE2 3BT، جيرسي - هي الشركة القابضة للشركات التابعة المذكورة أعلاه.

لا تتوفر خدمات هذا الموقع في بعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهونغ كونغ، أو للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.

تعتبر عقود الفروقات مشتقات معقدة وقد لا تكون مناسبة لعملاء التجزئة. عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة كبيرة بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تتأكد أولا أنك تستوعب جيدا كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كانت لديك القدرة على المخاطرة بأموالك. قد تتأثر المنتجات المذكورة هنا بالتغيرات في أسعار صرف العملات. إذا كنت تستثمر في هذه المنتجات، فقد تفقد بعض أو كل استثمارك، وقد تتقلب قيمة استثمارك. يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها ولا تتداول أبدًا بأموال مقترضة.

قبل التداول في المنتجات المالية المعروضة والمعقدة ، يرجى التأكد من فهم المخاطر التي ينطوي عليها والتعرف على التداول الآمن والمسؤول.