無限額虛擬資金
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Deriv 集團是 Deriv 和 Binary.com 品牌的擁有者，其歷史可以追溯到1999年，當時我們奠定了世界上第一個提供固定賠率交易服務的基礎。從那時起至今，我們變得越來越強大，贏得了世界各地交易者的信任。
Deriv由多個實體授予牌照和監管。這些實體確保我們擁有適當的系統能為客戶提供保障。我們的監管機構包括馬爾他金融服務管理局（MFSA）、納閩金融服務管理局（Labuan FSA）、瓦努阿圖金融服務委員會（VFSC）和英屬維爾京群島金融服務委員會。
Deriv不會將您的資金用於其商業利益，並且您可以隨時提取資金。您的所有資金都將被隔離，並存放在有執照的安全金融機構。這樣，萬一Deriv破產，您所有錢都將退還給您，因為它永遠不會與我們的資金合併。
線上交易令人興奮，但存在風險，且可能使人上癮。Deriv 為客戶爭取最大的利益，並鼓勵他們安全和負責任交易。如您是新手，投注資金承受風險前您也可使用無限額的虛擬資金練習交易。
即使在周末，Deriv支援團隊全天候提供服務。您可以通過電話和客戶服務票證系統輕鬆提出詢問。我們還設有幫助中心以回答您最常見的問題。
Deriv讓任何人都可以輕鬆開始交易、瞭解風險並做出更好的交易決策。我們的工具和平台具有清晰又簡單的說明，直觀易用。我們還定期提供市場新聞、分析、網絡研討會、電子書、視訊教程和幫助中心文章，以幫助您了解最新情況並成為更好的交易者。
Deriv 實施一流的安全措施，例如SSL加密，以保護您的帳戶和個人資料。
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享有存取我們所有市場和平台的權限。
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