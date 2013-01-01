为什么要用 Deriv 交易综合指数

我们的综合指数基于加密安全的随机数生成器，并经由独立的第三方公正审核。这些指数旨在模拟真实世界的市场走势，不受自然事件和干扰的影响。综合指数24/7全天候可交易，具有恒定的波动率，固定的世代间隔，并且没有市场和流动性风险。