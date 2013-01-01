Deriv 的交易市场
Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.
为什么要用 Deriv 交易综合指数
我们的综合指数基于加密安全的随机数生成器，并经由独立的第三方公正审核。这些指数旨在模拟真实世界的市场走势，不受自然事件和干扰的影响。综合指数24/7全天候可交易，具有恒定的波动率，固定的世代间隔，并且没有市场和流动性风险。
开立免费模拟账户
高杠杆，低价差， 全天候交易
不受真实市场影响，无流动性风险
快速响应，易于使用的平台
独享创新交易类型
智能与友好的支持，每周7天提供服务
可通过 Deriv 进行的综合指数交易
保证金
期权
乘数期权
保证金交易允许您以成本的一小部分购买较大的资产单位，同时扩大潜在利润，但潜在亏损也会同时增加。
保证金交易的可用工具
波动率指数
波动率 10 (1s) 指数
波动率 25 (1s) 指数
波动率 50 (1s) 指数
波动率 75 (1s) 指数
波动率 100 (1s) 指数
波动率 10 指数
波动率 25 指数
波动率 50 指数
波动率 75 指数
波动率 100 指数
崩盘/兴旺
兴旺 1000 指数
兴旺 500 指数
崩盘 1000 指数
崩盘 500 指数
Step 指数
步阶指数
范围突破指数
跳出范围 100 指标
跳出范围 200 指标