Deriv 的交易市场

Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.

为什么要用 Deriv 交易外汇

获益于全天候（周一至周五）交易时间、高流动性、较低的入市屏障、广泛的报价选项以及针对全球事件进行交易的机会。

leverage

高杠杆，低价差

responsive website

快速响应，易于使用的平台

advanced charting widgets

高级图表小组件

deposit and withdrawal

方便的存款和取款方法

friendly support

智能与友好的支持，每周7天提供服务

开立免费模拟账户

可通过 Deriv 进行的外汇交易

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保证金

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期权

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乘数期权

保证金交易允许您以成本的一小部分购买较大的资产单位，同时扩大潜在利润，但潜在亏损也会同时增加。

可用于

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Deriv MT5 (DMT5)

保证金交易的可用工具

主要货币对

澳元/日元

澳元/美元

欧元/澳元

欧元/加元

欧元/瑞士币

欧元/英镑

欧元/日元

欧元/美元

英镑/澳元

英镑/日元

英镑/美元

美元/加元

美元/瑞士币

美元/日元

次要货币对

澳元/加元

澳元/瑞士币

澳元/纽元

欧元/纽元

英镑/加元

英镑/瑞士币

英镑/挪威币

英镑/纽元

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纽元/美元

美元/墨西哥币

美元/挪威币

美元/波兰币

美元/瑞典克朗

奇异货币对

澳元/新元

瑞士币/日元

欧元/港元

欧元/以色列币

欧元/墨西哥币

欧元/新元

欧元/土耳其币

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英镑/新元

英镑/土耳其币

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纽元/瑞士币

纽元/新元

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美元/以色列币

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美元/泰铢

美元/土耳其币

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