衍生品
真实市场或模拟市场的资产价格交易。通过选择适合自己风险偏好的波动率水平来管理风险敞口。24/7全天候综合资产、衍生外汇指数和篮子指数供选择。
衍生外汇提供机会使用您选择的波动率基于主要外汇对的模拟资产交易。先进的算法可以跟踪真实世界的货币价格，并抑制市场情绪和意外新闻事件引起的波动。
为什么要用 Deriv 交易衍生外汇
不受现实世界事件影响，基于市场的数值
具竞争力的低价差
快速响应，易于使用的平台
基于外汇市场时间，24小时交易（周一至周五）
智能与友好的支持，每周7天提供服务
Deriv 提供衍生外汇交易
差价合约交易让您无需购买或拥有标的资产，根据资产的价格变动交易。
在 Deriv，高杠杆率的差价合约交易允许仅支付合约总值的一小部分。潜在利润将扩大，但潜在亏损也会同时增加。
可用于
差价合约交易的可用工具
衍生外汇
英镑/美元 DFX10 指数
英镑/美元 DFX100 指数
欧元/美元 DFX10 指数
欧元/美元 DFX100 指数
澳元/美元 DFX10 指数
澳元/美元 DFX100 指数
美元/日元 DFX10 指数
美元/日元 DFX100 指数
美元/瑞士法郎 DFX10 指数
美元/瑞士法郎 DFX100 指数
这些指数与波动率分别为10％和100％的金融市场相对应。对应外汇对的每个报价都会生成一个报价。
Deriv 提供衍生外汇交易
差价合约交易让您无需购买或拥有标的资产，根据资产的价格变动交易。
在 Deriv，高杠杆率的差价合约交易允许仅支付合约总值的一小部分。潜在利润将扩大，但潜在亏损也会同时增加。
可用于
差价合约交易的可用工具
衍生外汇
英镑/美元 DFX10 指数
英镑/美元 DFX100 指数
欧元/美元 DFX10 指数
欧元/美元 DFX100 指数
澳元/美元 DFX10 指数
澳元/美元 DFX100 指数
美元/日元 DFX10 指数
美元/日元 DFX100 指数
美元/瑞士法郎 DFX10 指数
美元/瑞士法郎 DFX100 指数
这些指数与波动率分别为10％和100％的金融市场相对应。对应外汇对的每个报价都会生成一个报价。