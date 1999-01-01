Neden bizi seçmelisiniz

Müşteri güveni bizim en yüksek önceliğimizdir ve bu nedenle milyonlarca kullanıcı bizi seçmektedir. İşte burada, bizim önde gelen online ticaret hizmeti sağlayıcısı olmamızı sağlayan bazı şeyler.

Kanıtlanmış başarı geçmişi

Deriv Group - Deriv ve Binary.com markalarının sahipleri - dünyanın ilk sabit oranlı ticaret hizmetinin temelini attığımız 1999 yılına dayanan bir geçmişe sahiptir. O zamandan beri, güçlenerek büyüdük, dünyadaki tüccarların güvenini topladık.

Lisanslı ve düzenlenmiş

Deriv, Malta Finansal Hizmetler Dairesi (MFSA), Labuan Finansal Hizmetler Dairesi (Labuan FSA), Vanuatu Finansal Hizmetler Komisyonu (VFSC) ve British Virgin Adaları Mali Hizmetler Komisyonu dahil olmak üzere çok sayıda kuruluş tarafından denetlenir.

Müşteri para koruması

Deriv paranızı ticari çıkarları için kullanmaz ve paranızı istediğiniz zaman çekmenize izin verilir. Tüm paranız ayrılır ve güvenli finansal kurumlarda tutulur. Bu sayede, Deriv'in beklenmedik bir şekilde iflas etmesi durumunda, tüm paranız size iade edilecektir, çünkü paranız asla bizimkiyle birleştirilmez.

Risk bilinci ve yönetimi

Çevrimiçi ticaret heyecan vericidir ancak riskler içerir ve bağımlılığa yol açabilir. Deriv olarak, müşterilerimizin çıkarlarına dikkat ediyor ve onları güvenli ve sorumlu ticaret pratiği yapmaya teşvik ediyoruz. Bu konuda yeniyseniz, paranızı riske atmadan önce sınırsız sanal fonla alım satım işlemleri de yapabilirsiniz.

İhtiyacınız olduğunda yardım

Deriv destek ekibi, hafta sonları bile 7/24 canlı sohbet yoluyla ulaşılabilirdir. Ayrıca Yardım merkezi ile cevap bulabilir ve topluluk içerisinde diğer tüccarlardan yardım alabilirsiniz.

Müşteri odaklı ticaret deneyimi

Deriv, herkesin ticarete başlamasını, riski anlamasını ve daha iyi ticaret kararları vermesini kolaylaştırır. Araçlarımız ve platformlarımız açık ve basit talimatlara sahiptir ve sezgisel olarak gezinmesi kolaydır. Ayrıca, bilgi sahibi olmanıza ve daha iyi bir tüccar olmanıza yardımcı olmak için düzenli olarak piyasa haberleri, analizler, web seminerleri, e-kitaplar, video eğitimleri ve yardım merkezi makaleleri sunuyoruz.

Güvenliğiniz, önceliğimiz

Deriv olarak, hesabınızı ve kişisel verilerinizi korumak için SSL şifreleme gibi sınıfının en iyisi güvenlik önlemlerini uyguluyoruz.

Deriv'i risksiz bir şekilde deneyin

Sınırsız sanal fonlar

Deriv ile istediğiniz kadar ticaret pratiği yapın. Risk yok, gizli ücret yok.

Tüm piyasalar ve platformlar

Tüm piyasalarımıza ve platformlarımıza tam erişimin keyfini çıkarın.

Kredi kartı gerekmez

Yalnızca e-postanız ile kaydolun. Kredi kartı veya minimum depozito gerekmez.

Harika olur. Hadi başlayalım.