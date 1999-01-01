Müşteri odaklı ticaret deneyimi

Deriv, herkesin ticarete başlamasını, riski anlamasını ve daha iyi ticaret kararları vermesini kolaylaştırır. Araçlarımız ve platformlarımız açık ve basit talimatlara sahiptir ve sezgisel olarak gezinmesi kolaydır. Ayrıca, bilgi sahibi olmanıza ve daha iyi bir tüccar olmanıza yardımcı olmak için düzenli olarak piyasa haberleri, analizler, web seminerleri, e-kitaplar, video eğitimleri ve yardım merkezi makaleleri sunuyoruz.