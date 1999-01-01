Sınırsız sanal fonlar
Deriv ile istediğiniz kadar ticaret pratiği yapın. Risk yok, gizli ücret yok.
Deriv Group - Deriv ve Binary.com markalarının sahipleri - dünyanın ilk sabit oranlı ticaret hizmetinin temelini attığımız 1999 yılına dayanan bir geçmişe sahiptir. O zamandan beri, güçlenerek büyüdük, dünyadaki tüccarların güvenini topladık.
Deriv, Malta Finansal Hizmetler Dairesi (MFSA), Labuan Finansal Hizmetler Dairesi (Labuan FSA), Vanuatu Finansal Hizmetler Komisyonu (VFSC) ve British Virgin Adaları Mali Hizmetler Komisyonu dahil olmak üzere çok sayıda kuruluş tarafından denetlenir.
Deriv paranızı ticari çıkarları için kullanmaz ve paranızı istediğiniz zaman çekmenize izin verilir. Tüm paranız ayrılır ve güvenli finansal kurumlarda tutulur. Bu sayede, Deriv'in beklenmedik bir şekilde iflas etmesi durumunda, tüm paranız size iade edilecektir, çünkü paranız asla bizimkiyle birleştirilmez.
Çevrimiçi ticaret heyecan vericidir ancak riskler içerir ve bağımlılığa yol açabilir. Deriv olarak, müşterilerimizin çıkarlarına dikkat ediyor ve onları güvenli ve sorumlu ticaret pratiği yapmaya teşvik ediyoruz. Bu konuda yeniyseniz, paranızı riske atmadan önce sınırsız sanal fonla alım satım işlemleri de yapabilirsiniz.
Deriv destek ekibi, hafta sonları bile 7/24 canlı sohbet yoluyla ulaşılabilirdir. Ayrıca Yardım merkezi ile cevap bulabilir ve topluluk içerisinde diğer tüccarlardan yardım alabilirsiniz.
Deriv, herkesin ticarete başlamasını, riski anlamasını ve daha iyi ticaret kararları vermesini kolaylaştırır. Araçlarımız ve platformlarımız açık ve basit talimatlara sahiptir ve sezgisel olarak gezinmesi kolaydır. Ayrıca, bilgi sahibi olmanıza ve daha iyi bir tüccar olmanıza yardımcı olmak için düzenli olarak piyasa haberleri, analizler, web seminerleri, e-kitaplar, video eğitimleri ve yardım merkezi makaleleri sunuyoruz.
Deriv olarak, hesabınızı ve kişisel verilerinizi korumak için SSL şifreleme gibi sınıfının en iyisi güvenlik önlemlerini uyguluyoruz.
Deriv ile istediğiniz kadar ticaret pratiği yapın. Risk yok, gizli ücret yok.
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