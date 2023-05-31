Deriv'de CFD'ler için işlem spesifikasyonları

Foreks Türetilmiş Hisse senetleri & endeksler Kriptopara birimleri Emtialar

Gece gündüz (Pazartesi - Cuma) ticaret saatleri, yüksek likidite, giriş bariyerlerinin düşük olması, çok çeşitli teklifler ve dünya etkinliklerinde ticaret yapma fırsatlarından yararlanın.

Enstrüman Sözleşme boyutu Temel para birimi Minimum boyut Minimum Spread Hedef Spread Maksimum etkili kaldıraç Marj gereksinimi (%) Uzun takas (Günlük puanlar) Kısa takas (Günlük puanlar) İşlem saatleri AUD/JPY 100000 AUD 0.01 0.011 0.015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT AUD/USD 100000 AUD 0.01 0.00003 0.00004 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/AUD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00015 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CAD 100000 EUR 0.01 0.00006 0.00016 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/CHF 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00006 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/GBP 100000 EUR 0.01 0.00003 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/JPY 100000 EUR 0.01 0.005 0.01 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT EUR/USD 100000 EUR 0.01 0.00004 0.00005 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/AUD 100000 GBP 0.01 0.00005 0.00021 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT GBP/JPY 100000 GBP 0.01 0.005 0.014 1000 0.1 0 0 Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT Not: Hafta içi 21:00-21:05 (GMT) saatleri arasında günlük ara verilmektedir. 1 2 3 4 5 6

Yukarıdaki bilgiler aylık olarak güncellenir ve bu nedenle mevcut işlem koşullarını yansıtmayabilir. Bazı teklifler ve şartnameler ikamet ettiğiniz ülkeye, düzenlenmiş yetki alanına ve bireysel ticaret koşullarına bağlı olarak değişebilir.