Deriv'de CFD'ler için işlem spesifikasyonları
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Enstrüman
Sözleşme boyutu
Temel para birimi
Minimum boyut
Minimum Spread
Hedef Spread
Maksimum etkili kaldıraç
Marj gereksinimi (%)
Uzun takas (Günlük puanlar)
Kısa takas (Günlük puanlar)
İşlem saatleri
AUD/JPY
100000
AUD
0.01
0.011
0.015
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
AUD/USD
100000
AUD
0.01
0.00003
0.00004
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/AUD
100000
EUR
0.01
0.00006
0.00015
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/CAD
100000
EUR
0.01
0.00006
0.00016
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/CHF
100000
EUR
0.01
0.00003
0.00006
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/GBP
100000
EUR
0.01
0.00003
0.00005
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/JPY
100000
EUR
0.01
0.005
0.01
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
EUR/USD
100000
EUR
0.01
0.00004
0.00005
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
GBP/AUD
100000
GBP
0.01
0.00005
0.00021
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
GBP/JPY
100000
GBP
0.01
0.005
0.014
1000
0.1
0
0
Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT
Not: Hafta içi 21:00-21:05 (GMT) saatleri arasında günlük ara verilmektedir.
Yukarıdaki bilgiler aylık olarak güncellenir ve bu nedenle mevcut işlem koşullarını yansıtmayabilir. Bazı teklifler ve şartnameler ikamet ettiğiniz ülkeye, düzenlenmiş yetki alanına ve bireysel ticaret koşullarına bağlı olarak değişebilir.