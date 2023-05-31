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Deriv'de CFD'ler için işlem spesifikasyonları

Gece gündüz (Pazartesi - Cuma) ticaret saatleri, yüksek likidite, giriş bariyerlerinin düşük olması, çok çeşitli teklifler ve dünya etkinliklerinde ticaret yapma fırsatlarından yararlanın.

Burada mevcuttur

Deriv MT5

deriv MT5

Deriv X

deriv X

Deriv EZ

deriv EZ

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Enstrüman

Sözleşme boyutu

Temel para birimi

Minimum boyut

Minimum Spread

Hedef Spread

Maksimum etkili kaldıraç

Marj gereksinimi (%)

Uzun takas (Günlük puanlar)

Kısa takas (Günlük puanlar)

İşlem saatleri

AUD/JPY

100000

AUD

0.01

0.011

0.015

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

AUD/USD

100000

AUD

0.01

0.00003

0.00004

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/AUD

100000

EUR

0.01

0.00006

0.00015

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/CAD

100000

EUR

0.01

0.00006

0.00016

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/CHF

100000

EUR

0.01

0.00003

0.00006

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/GBP

100000

EUR

0.01

0.00003

0.00005

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/JPY

100000

EUR

0.01

0.005

0.01

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

EUR/USD

100000

EUR

0.01

0.00004

0.00005

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

GBP/AUD

100000

GBP

0.01

0.00005

0.00021

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

GBP/JPY

100000

GBP

0.01

0.005

0.014

1000

0.1

0

0

Sun 21:05 - Friday 20:55 GMT

Not: Hafta içi 21:00-21:05 (GMT) saatleri arasında günlük ara verilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler aylık olarak güncellenir ve bu nedenle mevcut işlem koşullarını yansıtmayabilir. Bazı teklifler ve şartnameler ikamet ettiğiniz ülkeye, düzenlenmiş yetki alanına ve bireysel ticaret koşullarına bağlı olarak değişebilir.