Marjin için zarar durdur ve/veya kar al hesaplayıcısı
Marjin için PnL
Marjin için kar ve zarar hesaplayıcımız, kayıplarınızı ve/veya kazançlarınızı tahmin etmenize yardımcı olur.
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Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi ve pip değeri nasıl hesaplanır.
MT5 (DMT5) üzerinde bir sözleşme satın alırken zarar durdur ve/veya kar al seviyesi ve pip değeri, formüle göre hesaplanır:
Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı + {zarar durdur VEYA kar al miktarı ÷ (hacim × sözleşme büyüklüğü)}
Zarar durdur ve/veya kar al pip değeri= |(zarar durdur VEYA kar al seviyesi - varlık fiyatı)| ÷ nokta değeri
Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi, bir sözleşme satın aldığınızda riskinizi yönetmenize yardımcı olur.
Finansal hesaplarda, zarar durdur ve/veya kar al pip değeri, Forex çiftleri için karşıt para birimindedir.
Sentetik hesaplar için zarar durdur ve/veya kar al pip değeri ABD doları iledir.
Örnek hesaplama
Diyelim ki, 1.17524 USD fiyatla 24 USD zarar durdur tutarı ile bir lot EUR/USD satın almak istediğinizde zarar durdur seviyesini ve pip değerini hesaplamak istiyorsunuz.
Zarar durdur seviyesi
Zarar durdur pip değeri