Marjin için zarar durdur ve/veya kar al hesaplayıcısı

Tüccar araçlarısağ ok

Marjin için PnL

Marjin için kar ve zarar hesaplayıcımız, kayıplarınızı ve/veya kazançlarınızı tahmin etmenize yardımcı olur.

Satın al

Sat

0
0
0
0

Sentetik

Finansal

0
0
0
0

Sentetik

Finansal

Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi ve pip değeri nasıl hesaplanır.

MT5 (DMT5) üzerinde bir sözleşme satın alırken zarar durdur ve/veya kar al seviyesi ve pip değeri, formüle göre hesaplanır:

Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı + {zarar durdur VEYA kar al miktarı ÷ (hacim × sözleşme büyüklüğü)}

Zarar durdur ve/veya kar al pip değeri= |(zarar durdur VEYA kar al seviyesi - varlık fiyatı)| ÷ nokta değeri

Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi, bir sözleşme satın aldığınızda riskinizi yönetmenize yardımcı olur.

Finansal hesaplarda, zarar durdur ve/veya kar al pip değeri, Forex çiftleri için karşıt para birimindedir.

Sentetik hesaplar için zarar durdur ve/veya kar al pip değeri ABD doları iledir.

Örnek hesaplama

Diyelim ki, 1.17524 USD fiyatla 24 USD zarar durdur tutarı ile bir lot EUR/USD satın almak istediğinizde zarar durdur seviyesini ve pip değerini hesaplamak istiyorsunuz.

zarar durdur seviyesi formülü
zarar durdur seviyesi formülü
  1. Sözleşme büyüklüğü, bir standart forex lotu = 100,000 birimdir.
zarar durdur pip formülü
zarar durdur pip formülü
  1. Nokta değeri, varlığın geçerli basamaklarından türetilir. Bu örnekte rakam 5'dir, bu nedenle nokta değeri 0.00001'dir.

Zarar durdur seviyeniz 1.1750 değerinde ve zarar durdur pip değeriniz 24 USD olduğunda pozisyonunuz otomatik olarak kapanır.

Deriv MT5 panosuna gidin