Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi ve pip değeri nasıl hesaplanır.

MT5 (DMT5) üzerinde bir sözleşme satın alırken zarar durdur ve/veya kar al seviyesi ve pip değeri, formüle göre hesaplanır:

Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı + {zarar durdur VEYA kar al miktarı ÷ (hacim × sözleşme büyüklüğü)}

Zarar durdur ve/veya kar al pip değeri= |(zarar durdur VEYA kar al seviyesi - varlık fiyatı)| ÷ nokta değeri

Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi, bir sözleşme satın aldığınızda riskinizi yönetmenize yardımcı olur.

Finansal hesaplarda, zarar durdur ve/veya kar al pip değeri, Forex çiftleri için karşıt para birimindedir.

Sentetik hesaplar için zarar durdur ve/veya kar al pip değeri ABD doları iledir.

Örnek hesaplama

Diyelim ki, 1.17524 USD fiyatla 24 USD zarar durdur tutarı ile bir lot EUR/USD satın almak istediğinizde zarar durdur seviyesini ve pip değerini hesaplamak istiyorsunuz.

Zarar durdur seviyesi Sözleşme büyüklüğü, bir standart forex lotu = 100,000 birimdir.