Pip Hesaplayıcı
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Pip hesaplayıcısı
Pip hesaplayıcımız, riskinizi daha iyi yönetebilmeniz için işlemlerinizdeki pip değerini tahmin etmenize yardımcı olur.
Pip değeri nasıl hesaplanır
DMT5'teki bir sözleşmenin pip değeri şu formüle göre hesaplanır:
Pip değeri = Nokta değeri × hacim × sözleşme boyutu
Sentetik hesaplar için, PIP değeri USD olarak hesaplanır.
Finansal hesaplar için, pip değeri Forex çiftleri için karşıt para birimindedir.
Örnek hesaplama
Sentetik endeksler için Pip değeri
Forex için Pip değeri