Pip Hesaplayıcı

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Pip hesaplayıcısı

Pip hesaplayıcımız, riskinizi daha iyi yönetebilmeniz için işlemlerinizdeki pip değerini tahmin etmenize yardımcı olur.

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Sentetik

Finansal

Pip değeri nasıl hesaplanır

DMT5'teki bir sözleşmenin pip değeri şu formüle göre hesaplanır:

Pip değeri = Nokta değeri × hacim × sözleşme boyutu

Sentetik hesaplar için, PIP değeri USD olarak hesaplanır.

Finansal hesaplar için, pip değeri Forex çiftleri için karşıt para birimindedir.

Örnek hesaplama

Diyelim ki 1 lot Volatilite 75 Endeksi ile işlem yapmak istiyorsunuz.

Marjin formülü
Marjin formülü mobil
  1. Nokta değeri, varlıkların mevcut rakamlarından türetilir. Örnekte, rakam 2'dir, bu nedenle nokta değeri 0.01'dir.
  2. Sözleşme büyüklüğü, bir standart lot Volatilite 75 indeksi = 1'dir.

Böylece, Pip değeriniz 0.01 USD.

Diyelim ki 2 lot EUR/USD ticareti yapmak istiyorsunuz.

Pip Forex formülü
Pip Forex formülü
  1. Nokta değeri, varlıkların mevcut rakamlarından türetilir. Örnekte, rakam 5'dir, bu nedenle nokta değeri 0.00001'dir.
  2. Bir standart forex lot = 100.000 birim

Yani pip değeriniz 2 USD.

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