Pip değeri nasıl hesaplanır

DMT5'teki bir sözleşmenin pip değeri şu formüle göre hesaplanır:

Pip değeri = Nokta değeri × hacim × sözleşme boyutu

Sentetik hesaplar için, PIP değeri USD olarak hesaplanır.

Finansal hesaplar için, pip değeri Forex çiftleri için karşıt para birimindedir.

Örnek hesaplama

Sentetik endeksler için Pip değeri Diyelim ki 1 lot Volatilite 75 Endeksi ile işlem yapmak istiyorsunuz. Nokta değeri, varlıkların mevcut rakamlarından türetilir. Örnekte, rakam 2'dir, bu nedenle nokta değeri 0.01'dir. Sözleşme büyüklüğü, bir standart lot Volatilite 75 indeksi = 1'dir. Böylece, Pip değeriniz 0.01 USD.