Diyelim ki, 1.10 USD'lik bir varlık fiyatı ve 100'lük kaldıraç ile iki lot EUR/USD işlem yapmak istediğinizi varsayalım.

Bir standart forex lot = 100.000 birim

Böylece yukarıdaki pozisyonu açmak için 2,200 USD marjin oranı gerekir.

Bunların yalnızca yaklaşık değerler olduğunu ve hesabınız için ayarlanan kaldıraç ve işlem yapmak istediğiniz varlığa bağlı olarak farklılık göstereceğini unutmayın.