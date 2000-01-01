Marjin Hesaplayıcısı
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Marjin Hesaplayıcı
Marjin Hesaplayıcımız, pozisyonlarınızı Gece boyunca Deriv MT5 (DMT5) üzerinde açık tutmak için gereken marjini tahmin etmenize yardımcı olur.
Marjin nasıl hesaplanır
DMT5'te bir sözleşme için gereken marjin, formüle göre hesaplanır:
0>Marjin = (hacim × sözleşme boyutu × varlık fiyatı) ÷ kaldıraç
Bu size forex çiftleri için karşıt para birimi cinsinden yada diğer enstrümanlar için temel varlığın değerinde marjin gereksinimi verir.
Örneğin, USD/CHF Forex çifti ticareti yapıyorsanız, marjin gereksinimi karşıt para birimi olan İsviçre Frangı (CHF) içerisinde hesaplanacaktır. Öte yandan, volatilite endeksi 75 ticareti yapıyorsanız, marjin gereksinimi, temel varlık - Volatilite Endeksi 75'in değer birimi olan ABD doları (USD) olarak hesaplanacaktır.
Örnek hesaplama
Gerekli Marjin