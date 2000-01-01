Marjin Hesaplayıcısı

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Marjin Hesaplayıcı

Marjin Hesaplayıcımız, pozisyonlarınızı Gece boyunca Deriv MT5 (DMT5) üzerinde açık tutmak için gereken marjini tahmin etmenize yardımcı olur.

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Sentetik

Finansal

Marjin nasıl hesaplanır

DMT5'te bir sözleşme için gereken marjin, formüle göre hesaplanır:

0>Marjin = (hacim × sözleşme boyutu × varlık fiyatı) ÷ kaldıraç

Bu size forex çiftleri için karşıt para birimi cinsinden yada diğer enstrümanlar için temel varlığın değerinde marjin gereksinimi verir.

Örneğin, USD/CHF Forex çifti ticareti yapıyorsanız, marjin gereksinimi karşıt para birimi olan İsviçre Frangı (CHF) içerisinde hesaplanacaktır. Öte yandan, volatilite endeksi 75 ticareti yapıyorsanız, marjin gereksinimi, temel varlık - Volatilite Endeksi 75'in değer birimi olan ABD doları (USD) olarak hesaplanacaktır.

Örnek hesaplama

Diyelim ki, 1.10 USD'lik bir varlık fiyatı ve 100'lük kaldıraç ile iki lot EUR/USD işlem yapmak istediğinizi varsayalım.

Marjin formülü
Marjin formülü mobil
  1. Bir standart forex lot = 100.000 birim

Böylece yukarıdaki pozisyonu açmak için 2,200 USD marjin oranı gerekir.

Bunların yalnızca yaklaşık değerler olduğunu ve hesabınız için ayarlanan kaldıraç ve işlem yapmak istediğiniz varlığa bağlı olarak farklılık göstereceğini unutmayın.

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