Tüccarların araçları
Marjin Hesaplayıcı
Pozisyonlarınızı tutmak için ihtiyacınız olan marjini tahmin edin. Sonuç; kaldıraç, hacim lot ve DMT5 hesap bakiyenize bağlıdır.
Swap Hesaplayıcı
Herhangi bir açık pozisyonu tutmanın gecelik ücretlerini hesaplayın. Ücretler swap oranınıza bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir.
Pip hesaplayıcısı
Riskinizi verimli bir şekilde yönetmek için ticaretinizde ki piplerin değerini öğrenin.
Marjin için PnL
Bir pozisyon satın alırken veya satarken riskinizi azaltmak için zarar durdur ve/veya kar al seviyelerinin yanı sıra sözleşmenizin pip değerini de tahmin edin.
Çarpanlar için PnL
Piyasa fiyatının tahmininize karşı hareket etmesi durumunda riskinizi azaltmak için zarar durdur ve/veya kar al miktarının yanısıra zarar durdur ve/veya kar al seviyesini tahmin edin.