Tüccarların araçları

margin calculator
margin calculator
Marjin hesaplayıcıyı deneyin

Marjin Hesaplayıcı

Pozisyonlarınızı tutmak için ihtiyacınız olan marjini tahmin edin. Sonuç; kaldıraç, hacim lot ve DMT5 hesap bakiyenize bağlıdır.

Marjin hesaplayıcıyı deneyin
swap calculator
swap calculator
Swap hesaplayıcıyı deneyin

Swap Hesaplayıcı

Herhangi bir açık pozisyonu tutmanın gecelik ücretlerini hesaplayın. Ücretler swap oranınıza bağlı olarak pozitif veya negatif olabilir.

Swap hesaplayıcıyı deneyin
pip calculator
pip calculator
Pip hesaplayıcısını deneyin

Pip hesaplayıcısı

Riskinizi verimli bir şekilde yönetmek için ticaretinizde ki piplerin değerini öğrenin.

Pip hesaplayıcısını deneyin
PnL margin
PnL margin
Marjin hesaplayıcı için PNL'yi deneyin

Marjin için PnL

Bir pozisyon satın alırken veya satarken riskinizi azaltmak için zarar durdur ve/veya kar al seviyelerinin yanı sıra sözleşmenizin pip değerini de tahmin edin.

Marjin hesaplayıcı için PNL'yi deneyin
PnL multipliers
PnL multipliers
Çarpan hesaplayıcısı için PnL'i deneyin

Çarpanlar için PnL

Piyasa fiyatının tahmininize karşı hareket etmesi durumunda riskinizi azaltmak için zarar durdur ve/veya kar al miktarının yanısıra zarar durdur ve/veya kar al seviyesini tahmin edin.

Çarpan hesaplayıcısı için PnL'i deneyin