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Ticaret türleri
Başarılı ticaretlerde daha iyi geri dönüşler için kaldıraç ve sıkı spreadler ile ticaret yapın.
Opsiyonların basitliği ile CFD'lerin avantajlarını birleştirin.
Ticaret platformları
All-in-One CFD ticaret platformu olan Deriv MT5'te ticaret yapın.
Güçlü ve kullanımı kolay bir platformda tamamen yeni bir ticari deneyim.
Piyasalar
Dünyanın en büyük finansal piyasasında popüler forex çiftleriyle ticaret yapın.
Gerçek dünya piyasa hareketlerini taklit eden sentetik piyasaların tadını çıkarın.
Daha geniş piyasa trendlerini tahmin edin, hisse senetleri & endekslerle riskinizi çeşitlendirin.
Popüler kripto-fiat çiftlerinin fiyat hareketleri üzerinde kaldıraç ile ticaret yapın.
Dünya ekonomisinin önde gelen doğal kaynakları ile ticaret yapın.
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