CFD ticareti nedir?

CFD (fark sözleşmesi), dayanak varlığı satın almadan bir varlığın fiyat hareketi üzerinde işlem yapmanıza olanak tanır.

Deriv'de CFD'leri şunlarla takas edebilirsiniz:

Yüksek kaldıraç — Kaldıraç, ticaret hesabınızda daha küçük bir bakiye ile daha büyük pozisyonlar açmanızı sağlar. Kaldıraç ne kadar yüksek olursa, o kadar az para gerekir.

Sıkı spreadler — Spread, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Spread ne kadar sıkı olursa, pazara girme maliyeti o kadar düşük olacaktır.