Deriv web sitesi

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Deriv hakkında

Deriv.com on laptop and mobile

Deriv, dünya çapında güvenilen piyasa lideri ürünler sunma konusunda kanıtlanmış bir sicile sahip olan Binary.com'un evriminin bir sonraki adımıdır.

Dünya çapında milyonlarca online tüccarın ilgisini çeken keskin fiyatlar ve sıkı spreadler ile ticarete yönelik en geniş seçimli türevleri sunuyoruz. Teknolojimiz sezgisel ve güçlü bir ticaret deneyimi sunarak müşterilerimizin daha iyi ticari kararlar almak için riski daha etkili bir şekilde anlamasına olanak tanır.