Neden Deriv'de sentetik endeksler ticareti yapmalı

Deriv'in tescilli sentetik endeksleri, gerçek dünya piyasa hareketlerini simüle ediyor. Kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı üreticisi tarafından desteklenen bu endeksler 7/24 ticaret yapmak için kullanılabilir ve düzenli piyasa saatleri, küresel olaylar veya piyasadan ve likidite risklerinden etkilenmezler.