Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar
Neden Deriv'de sentetik endeksler ticareti yapmalı
Deriv'in tescilli sentetik endeksleri, gerçek dünya piyasa hareketlerini simüle ediyor. Kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı üreticisi tarafından desteklenen bu endeksler 7/24 ticaret yapmak için kullanılabilir ve düzenli piyasa saatleri, küresel olaylar veya piyasadan ve likidite risklerinden etkilenmezler.
Hafta sonları ve resmi tatiller dahil 7/24 alım satım
Gerçek dünya piyasa ve likidite risklerinden arındırılmış
Uyumlu, kullanımı kolay platformlar
Yenilikçi ticaret türlerine özel erişim
Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün
Deriv'de mevcut olan sentetik endeks ticareti
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Volatilite endeksleri
Volatilite 10 (1s) Endeksi
Volatilite 25 (1s) Endeksi
Volatilite 50 (1s) Endeksi
Volatilite 75 (1s) Endeksi
Volatilite 100 (1s) Endeksi
Volatilite 200 (1s) Endeksi
Volatilite 300 (1s) Endeksi
Volatilite 10 Endeksi
Volatilite 25 Endeksi
Volatilite 50 Endeksi
Volatilite 75 Endeksi
Volatilite 100 Endeksi
Crash/Boom
Boom 1000 Endeksi
Boom 500 Endeksi
Boom 300 Endeksi
Crash 1000 Endeksi
Crash 500 Endeksi
Crash 300 Endeksi
Jump endeksleri
Jump 10 Endeksi
Jump 25 Endeksi
Jump 50 Endeksi
Jump 75 Endeksi
Jump 100 Endeksi
Step endeksleri
Step Endeksi
Range break endeksleri
Range Break 100 Endeksi
Range Break 200 Endeksi
Deriv'de mevcut olan sentetik endeks ticareti
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Volatilite endeksleri
Volatilite 10 (1s) Endeksi
Volatilite 25 (1s) Endeksi
Volatilite 50 (1s) Endeksi
Volatilite 75 (1s) Endeksi
Volatilite 100 (1s) Endeksi
Volatilite 200 (1s) Endeksi
Volatilite 300 (1s) Endeksi
Volatilite 10 Endeksi
Volatilite 25 Endeksi
Volatilite 50 Endeksi
Volatilite 75 Endeksi
Volatilite 100 Endeksi
Crash/Boom
Boom 1000 Endeksi
Boom 500 Endeksi
Boom 300 Endeksi
Crash 1000 Endeksi
Crash 500 Endeksi
Crash 300 Endeksi
Jump endeksleri
Jump 10 Endeksi
Jump 25 Endeksi
Jump 50 Endeksi
Jump 75 Endeksi
Jump 100 Endeksi
Step endeksleri
Step Endeksi
Range break endeksleri
Range Break 100 Endeksi
Range Break 200 Endeksi