Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar

Neden Deriv'de sentetik endeksler ticareti yapmalı

Deriv'in tescilli sentetik endeksleri, gerçek dünya piyasa hareketlerini simüle ediyor. Kriptografik olarak güvenli bir rastgele sayı üreticisi tarafından desteklenen bu endeksler 7/24 ticaret yapmak için kullanılabilir ve düzenli piyasa saatleri, küresel olaylar veya piyasadan ve likidite risklerinden etkilenmezler.

Hafta sonları ve resmi tatiller dahil 7/24 alım satım

Gerçek dünya piyasa ve likidite risklerinden arındırılmış

Uyumlu, kullanımı kolay platformlar

Yenilikçi ticaret türlerine özel erişim

Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün

Ücretsiz demo hesabı oluştur

Deriv'de mevcut olan sentetik endeks ticareti

CFD'ler

Çarpanlar

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv X

CFD ticareti için mevcut araçlar

Volatilite endeksleri

Volatilite 10 (1s) Endeksi

Volatilite 25 (1s) Endeksi

Volatilite 50 (1s) Endeksi

Volatilite 75 (1s) Endeksi

Volatilite 100 (1s) Endeksi

Volatilite 200 (1s) Endeksi

Volatilite 300 (1s) Endeksi

Volatilite 10 Endeksi

Volatilite 25 Endeksi

Volatilite 50 Endeksi

Volatilite 75 Endeksi

Volatilite 100 Endeksi

Crash/Boom

Boom 1000 Endeksi

Boom 500 Endeksi

Boom 300 Endeksi

Crash 1000 Endeksi

Crash 500 Endeksi

Crash 300 Endeksi

Jump endeksleri

Jump 10 Endeksi

Jump 25 Endeksi

Jump 50 Endeksi

Jump 75 Endeksi

Jump 100 Endeksi

Step endeksleri

Step Endeksi

Range break endeksleri

Range Break 100 Endeksi

Range Break 200 Endeksi

Deriv'de mevcut olan sentetik endeks ticareti

CFD'ler

Minus

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv X

CFD ticareti için mevcut araçlar

Volatilite endeksleri

Volatilite 10 (1s) Endeksi

Volatilite 25 (1s) Endeksi

Volatilite 50 (1s) Endeksi

Volatilite 75 (1s) Endeksi

Volatilite 100 (1s) Endeksi

Volatilite 200 (1s) Endeksi

Volatilite 300 (1s) Endeksi

Volatilite 10 Endeksi

Volatilite 25 Endeksi

Volatilite 50 Endeksi

Volatilite 75 Endeksi

Volatilite 100 Endeksi

Crash/Boom

Boom 1000 Endeksi

Boom 500 Endeksi

Boom 300 Endeksi

Crash 1000 Endeksi

Crash 500 Endeksi

Crash 300 Endeksi

Jump endeksleri

Jump 10 Endeksi

Jump 25 Endeksi

Jump 50 Endeksi

Jump 75 Endeksi

Jump 100 Endeksi

Step endeksleri

Step Endeksi

Range break endeksleri

Range Break 100 Endeksi

Range Break 200 Endeksi

Çarpanlar

Plus