Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar
Neden Deriv'de hisse senedi ve endeks ticareti yapmalı?
Deriv'de en favori tanınmış markaların ve uluslararası borsa endekslerinin küresel hisse senetlerini takas edin. Hisse senetlerimiz ve endekslerimiz, büyük hisse senedi piyasalarının normal saatleri dışında ticaret yapabileceğiniz rekabetçi fiyatlı hisse senetleri ve varlık sepetleri sunar.
Minimum sermaye gereksinimleri, sınırlı risk
Günde 18 saate kadar uzatılmış ticaret süresi
Hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme seçenekleri
Uyumlu, kullanımı kolay platformlar
Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün
Deriv'de mevcut olan hisse senetleri & endeksler
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Amerikan
endeksler
US 500
US Tech 100
Wall Street 30
Asya
Endeksler
Avustralya 200
Japonya 225
Avrupa
endeksleri
Hollanda 25
Avrupa 50
Fransa 40
Almanya 40
İngiltere 100
İspanya 35
Hisse senetleri
Adidas Salomon
Advanced Micro Devices Inc
Airbnb
Airbus SE
Air France KLM SA
Alibaba Group Holding Ltd
Alphabet Inc Class C
Amazon.com Inc
American Airlines Group Inc
American International Group
Apple
Bank of America
Bayer AG
Biogen Inc
BMW
Boeing
Cisco Systems
Citigroup
Coca-Cola
Continental AG
Delta Air Lines
Deutsche Bank AG
Deutsche Lufthansa AG
eBay Inc
Facebook Inc
Fedex
Fox Corp Class B
General Motors Company
Goldman Sachs Group
Home Depot Inc
HP Inc
Hugo Boss AG Ortak Hisse Senedi
IBM
Intel
Johnson & Johnson
JP Morgan Chase
Mastercard Inc
McDonalds
Microsoft Corporation
Moderna Inc
Nestle SA
Netflix Inc
Nike
Novartis AG
NVIDIA Corp
Paypal
PepsiCo Inc
Pfizer
Porsche Automobil Holding SE
Procter & Gamble
Puma SE
Salesforce.com Inc
Sony Group Corp
Tesla Inc
Teva Pharmaceutical Inds
Uber Technologies Inc
Visa
Wal-Mart Stores Inc
Walt Disney Company
Zoom Video Communications Inc
Deriv'de mevcut olan hisse senetleri & endeksler
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Amerikan
endeksler
US 500
US Tech 100
Wall Street 30
Asya
Endeksler
Avustralya 200
Japonya 225
Avrupa
endeksleri
Hollanda 25
Avrupa 50
Fransa 40
Almanya 40
İngiltere 100
İspanya 35
Hisse senetleri
Adidas Salomon
Advanced Micro Devices Inc
Airbnb
Airbus SE
Air France KLM SA
Alibaba Group Holding Ltd
Alphabet Inc Class C
Amazon.com Inc
American Airlines Group Inc
American International Group
Apple
Bank of America
Bayer AG
Biogen Inc
BMW
Boeing
Cisco Systems
Citigroup
Coca-Cola
Continental AG
Delta Air Lines
Deutsche Bank AG
Deutsche Lufthansa AG
eBay Inc
Facebook Inc
Fedex
Fox Corp Class B
General Motors Company
Goldman Sachs Group
Home Depot Inc
HP Inc
Hugo Boss AG Ortak Hisse Senedi
IBM
Intel
Johnson & Johnson
JP Morgan Chase
Mastercard Inc
McDonalds
Microsoft Corporation
Moderna Inc
Nestle SA
Netflix Inc
Nike
Novartis AG
NVIDIA Corp
Paypal
PepsiCo Inc
Pfizer
Porsche Automobil Holding SE
Procter & Gamble
Puma SE
Salesforce.com Inc
Sony Group Corp
Tesla Inc
Teva Pharmaceutical Inds
Uber Technologies Inc
Visa
Wal-Mart Stores Inc
Walt Disney Company
Zoom Video Communications Inc