Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar

Neden Deriv'de hisse senedi ve endeks ticareti yapmalı?

Deriv'de en favori tanınmış markaların ve uluslararası borsa endekslerinin küresel hisse senetlerini takas edin. Hisse senetlerimiz ve endekslerimiz, büyük hisse senedi piyasalarının normal saatleri dışında ticaret yapabileceğiniz rekabetçi fiyatlı hisse senetleri ve varlık sepetleri sunar.

Minimum sermaye gereksinimleri, sınırlı risk

Günde 18 saate kadar uzatılmış ticaret süresi

Hızlı ve güvenli para yatırma ve çekme seçenekleri

Uyumlu, kullanımı kolay platformlar

Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün

Ücretsiz demo hesabı oluştur

Deriv'de mevcut olan hisse senetleri & endeksler

CFD'ler

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

CFD ticareti için mevcut araçlar

Amerikan
endeksler

US 500

US Tech 100

Wall Street 30

Asya
Endeksler

Avustralya 200

Japonya 225

Avrupa
endeksleri

Hollanda 25

Avrupa 50

Fransa 40

Almanya 40

İngiltere 100

İspanya 35

Hisse senetleri

Adidas Salomon

Advanced Micro Devices Inc

Airbnb

Airbus SE

Air France KLM SA

Alibaba Group Holding Ltd

Alphabet Inc Class C

Amazon.com Inc

American Airlines Group Inc

American International Group

Apple

Bank of America

Bayer AG

Biogen Inc

BMW

Boeing

Cisco Systems

Citigroup

Coca-Cola

Continental AG

Delta Air Lines

Deutsche Bank AG

Deutsche Lufthansa AG

eBay Inc

Facebook Inc

Fedex

Fox Corp Class B

General Motors Company

Goldman Sachs Group

Home Depot Inc

HP Inc

Hugo Boss AG Ortak Hisse Senedi

IBM

Intel

Johnson & Johnson

JP Morgan Chase

Mastercard Inc

McDonalds

Microsoft Corporation

Moderna Inc

Nestle SA

Netflix Inc

Nike

Novartis AG

NVIDIA Corp

Paypal

PepsiCo Inc

Pfizer

Porsche Automobil Holding SE

Procter & Gamble

Puma SE

Salesforce.com Inc

Sony Group Corp

Tesla Inc

Teva Pharmaceutical Inds

Twitter

Uber Technologies Inc

Visa

Wal-Mart Stores Inc

Walt Disney Company

Zoom Video Communications Inc

Deriv'de mevcut olan hisse senetleri & endeksler

CFD'ler

Minus

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

CFD ticareti için mevcut araçlar

Amerikan
endeksler

US 500

US Tech 100

Wall Street 30

Asya
Endeksler

Avustralya 200

Japonya 225

Avrupa
endeksleri

Hollanda 25

Avrupa 50

Fransa 40

Almanya 40

İngiltere 100

İspanya 35

Hisse senetleri

Adidas Salomon

Advanced Micro Devices Inc

Airbnb

Airbus SE

Air France KLM SA

Alibaba Group Holding Ltd

Alphabet Inc Class C

Amazon.com Inc

American Airlines Group Inc

American International Group

Apple

Bank of America

Bayer AG

Biogen Inc

BMW

Boeing

Cisco Systems

Citigroup

Coca-Cola

Continental AG

Delta Air Lines

Deutsche Bank AG

Deutsche Lufthansa AG

eBay Inc

Facebook Inc

Fedex

Fox Corp Class B

General Motors Company

Goldman Sachs Group

Home Depot Inc

HP Inc

Hugo Boss AG Ortak Hisse Senedi

IBM

Intel

Johnson & Johnson

JP Morgan Chase

Mastercard Inc

McDonalds

Microsoft Corporation

Moderna Inc

Nestle SA

Netflix Inc

Nike

Novartis AG

NVIDIA Corp

Paypal

PepsiCo Inc

Pfizer

Porsche Automobil Holding SE

Procter & Gamble

Puma SE

Salesforce.com Inc

Sony Group Corp

Tesla Inc

Teva Pharmaceutical Inds

Twitter

Uber Technologies Inc

Visa

Wal-Mart Stores Inc

Walt Disney Company

Zoom Video Communications Inc