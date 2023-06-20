AGG.US iShares Core US Aggregate Bond ETF, ABD yatırım sınıfı tahvillerin bir endeksini izlemektedir.

ARKK.US ARK Innovation ETF, yapay zeka, otomasyon, DNA teknolojileri, enerji depolama, fintech ve robotik alanlarındaki gelişmelere güvenen veya bundan faydalanan şirketlerin yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.

DIA.US SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, Dow Jones Endüstriyel Ortalama endeksini takip ediyor.

EEM.US iShares MSCI Emerging Markets ETF, gelişmekte olan piyasa ülkelerinden büyük ve orta ölçekli hisse senetlerinin bir endeksini izliyor.

EFA.US iShares MSCI EAFE ETF, ABD ve Kanada dışında büyük ve orta sermayeli gelişmiş piyasa hisse senetlerinin bir endeksini izler.

ERX.US The Direxion Daily Energy Bull 2X Shares , Enerji Seçimi Sektörü Endeksini takip ediyor.

GDX.US VanEck Vectors Gold Miners ETF, altın madenciliği endüstrisinde yer alan şirketlerin genel performansını izleyen NYSE Arca Altın Madencileri Endeksini taklit eder.

GLD.US SPDR Gold Shares ETF, tezgah üstü (OTC) pazarında külçe altın fiyatını takip ediyor.

HYG.US The iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, ABD doları cinsinden bir endeksi izler, yüksek getirili kurumsal tahviller.

IEMG.US iShares Core MSCI Emerging Mkts ETF, büyük, orta ve küçük sermayeli gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin bir endeksini izler.

IJR.US iShares Core S&P Small-Cap ETF, küçük sermayeli ABD hisse senetleri endeksinin yatırım sonuçlarını takip eder.

IVV.US iShares Core S&P 500 ETF, büyük kapitalizasyonlu ABD hisse senetleri endeksinin performansını izler.

IVW.US iShares S&P 500 Growth ETF, ortalamanın üzerinde büyüme özelliklerine sahip büyük sermayeli ABD hisse senetleri endeksinin performansını takip eder.

IWM.US IWM.US iShares Russell 2000 ETF, küçük sermayeli ABD hisse senetleri endeksinin yatırım sonuçlarını izler.

LQD.US iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, ABD doları cinsinden bir endeksin performansını takip ediyor, yatırım sınıfı kurumsal tahviller.

QID.US ProShares UltraPro Short QQQ ETF, Nasdaq'ın günlük getirilerinin tersinin iki katını üretmeyi amaçlamaktadır.

SDS.US UltraShort S&P500 ETF, S&P 500'ün günlük getirilerinin tersini iki kat daha fazla üretmeyi amaçlamaktadır.

SLV.US iShares Silver Trust ETF, genel olarak gümüş fiyatının performansını yansıtmayı amaçlamaktadır.

SPXS.US Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF, S&P 500'ün performansının tersinin %300'ünü yansıtmayı amaçlamaktadır.

SPY.US SPDR S&P 500 ETF, S&P 500'ü izler.

TBT.US ProShares UltraShort 20+ Yıl Hazinesi, ICE ABD'nin günlük performansının tersinin iki katına karşılık gelen ücret ve giderlerden önce günlük yatırım sonuçları arar.

TQQQ.US ProShares UltraPro QQQ, Nasdaq 100 Endeksinin günlük performansının üç katına karşılık gelen ücret ve giderlerden önce günlük yatırım sonuçlarını araştırır.

UNG.US Amerika Birleşik Devletleri Doğal Gaz Fonu ETF, doğal gaz fiyatlarının hareketlerini yüzde cinsinden izler.

VEA.US Vanguard FTSE Development Markets ETF, Kanada'da bulunan şirketler ve Avrupa ve Pasifik bölgesinin büyük pazarları tarafından ihraç edilen hisse senetlerinin yatırım getirisini ölçen bir kıyaslama endeksini izliyor.

VNQ.US Vanguard Real Estate ETF, MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Endeksinin geri dönüşünü takip ediyor.

VOO.US Vanguard S&P 500 ETF, S&P 500 Endeksini izler.

VTI.US Vanguard Total Stock Market ETF, CRSP ABD Toplam Piyasa Endeksini takip ediyor.

VWO.US Vanguard FTSE Emerging Mkts ETF, FTSE Emerging Markets All Cap China A Kapsama Endeksini takip ediyor.

XLE.US Energy Select Sector SPDR® Fund ETF, S&P 500 Endeksinin enerji sektörünü takip eder.

XLF.US Financial Select Sector SPDR® Fund ETF, S&P 500 Endeksinin finans sektörünü takip eder.

XLK.US Technology Select Sector SPDR® Fund ETF, S&P 500 Endeksinin teknoloji sektörünü takip eder.