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    Deriv X

  1. Deriv X nedir?

  2. Deriv X hesabıma yatırabileceğim minimum / maksimum ne kadardır?

  3. Deriv X'te hangi piyasalarda işlem yapabilirim?

  4. Deriv X'te işlem yapmak için minimum ve maksimum miktar nedir?

  5. DTrader, Deriv MT5 (DMT5) ve Deriv X arasındaki başlıca farklar nelerdir?

  6. What's the difference between Deriv MT5 and Deriv X?

  7. Bir Deriv X hesabını nasıl ekleyebilirim?

  8. Deriv X'e nasıl giriş yapabilirim?

  9. Sentetikler ve Finansal hesaplar arasındaki farklar nelerdir?

  10. Deriv X şifresi nedir?

  11. Deriv X parolamın Deriv parolamdan farkı nedir?

  12. Deriv X parolamı nasıl sıfırlarım?

  13. Deriv X hesap bilgilerimi nerede bulabilirim?

  14. Deriv X reel para hesabıma nasıl para yatırabilirim?

  15. Deriv X reel para hesabımdan nasıl para çekerim?

Deriv X nedir?

DERİV X, tercihinize göre özelleştirebileceğiniz bir platform düzeninde çeşitli varlıklardaki CFD'leri takas edebileceğiniz, kullanımı kolay bir ticaret platformudur.

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