MT5 alım satım sinyal abonelikleri bir ay sonra otomatik olarak sona erer. Bir aboneliği yenilemek veya iptal etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Hizmeti yenilemek için Yenile düğmesine veya aboneliği iptal etmek için Aboneliği İptal Et düğmesine tıklayın.

Not:

1. Alım satım sinyallerine abone olmak için bir MQL5 topluluk hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa kaydolmak için lütfen MQL5.com adresine gidin.

2. Ücretli sinyallere abone olmak için MQL5 hesabınıza para yatırma işlemi yapmanız gerekir.

3. Herhangi bir zamanda yalnızca bir DMT5 hesabı olan bir sinyal sağlayıcısına abone olabilirsiniz. Sinyalinizi en fazla 3 bilgisayarda kullanabilirsiniz.

4. Bir sinyale abone olduktan sonra aynı DMT5 hesabıyla manuel olarak işlem yapamazsınız.

Başka sorularınız mı var? MQL5 web sitesindeki SSS bölümüne göz atın.