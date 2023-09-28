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Zengin özelliklere sahip
CFD ticareti
platform

Zengin özelliklere sahip CFD ticareti platform

Deriv ctrader online trading platform
Deriv ctrader online trading platform

200+

takas edilebilir varlıklar

7/24

alım satım

Sıfır

komisyon

Deriv cTrader nedir?

Deriv cTrader, kullanıcı dostu bir arayüzde çok çeşitli özelliklerle dolu, kullanımı kolay, çok varlıklı bir CFD ticaret platformudur. Limit emri ve durdurma emri, grafik ticareti ve özel göstergeler gibi özelliklerle ticaret deneyiminizi daha da geliştirin. Deriv cTrader ile, işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için derin likiditemizden yararlanın.

Neden Deriv cTrader ile ticaret yapmalı

Easy start

Tek bir platformda birden fazla varlık

Forex, hisse senetleri & endeksler, kripto para birimleri, emtialar ve türev endekslerinin ticaretini tek bir yerde yapın.

24/7 chat

Tüm gün, tüm yıl

Kripto para birimleri ve sentetik endeksleri hafta sonları ve tatillerde bile istediğiniz zaman takas edin.

Favourite assets

Hızlı hesap oturum açma

Zaten bir Deriv hesabınız var mı? Deriv cTrader'da oturum açmak için bu kimlik bilgilerini kullanın.

Sezgisel bir arayüz

Hem yeni hem de deneyimli tüccarların keyfini çıkarabileceği ticaret ve grafik için kullanımı kolay bir arayüzden yararlanın.

An intuitive interface

Tüm favori varlıklarınız, tek platformda

Birden fazla hesap arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan, türev ve finansal varlıkları tek bir CFD hesabında ticaret yapın.

Favourite assets

Ticaret marjlarınızı bilin

Her bir varlığın marjının işleminizi gerçekleştirmeden önce nasıl etkilediğini öğrenebileceğiniz faydalı menüler.

Trade margins

Bir Deriv cTrader hesabı ile nasıl başlanır

step

  • 1. Deriv hesabınızda oturum açın . Eğer yoksa, ücretsiz olarak kaydol.

  • 2. Trader’s hub'a gidin ve Demo seçeneğini seçin.

  • 3. CFD'lerin altında Deriv cTrader'ı arayın ve Get'i seçin.

step

  • 1. Deriv hesabınızda oturum açın . Eğer yoksa, ücretsiz olarak kaydol.

  • 2. Trader’s hub'a gidin ve Demo seçeneğini seçin.

  • 3. CFD'lerin altında Deriv cTrader'ı arayın ve Get'i seçin.