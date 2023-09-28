Zengin özelliklere sahip
CFD ticareti
platform
Zengin özelliklere sahip CFD ticareti platform
200+
takas edilebilir varlıklar
7/24
alım satım
Sıfır
komisyon
Deriv cTrader nedir?
Deriv cTrader, kullanıcı dostu bir arayüzde çok çeşitli özelliklerle dolu, kullanımı kolay, çok varlıklı bir CFD ticaret platformudur. Limit emri ve durdurma emri, grafik ticareti ve özel göstergeler gibi özelliklerle ticaret deneyiminizi daha da geliştirin. Deriv cTrader ile, işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için derin likiditemizden yararlanın.
Neden Deriv cTrader ile ticaret yapmalı
Tek bir platformda birden fazla varlık
Forex, hisse senetleri & endeksler, kripto para birimleri, emtialar ve türev endekslerinin ticaretini tek bir yerde yapın.
Tüm gün, tüm yıl
Kripto para birimleri ve sentetik endeksleri hafta sonları ve tatillerde bile istediğiniz zaman takas edin.
Hızlı hesap oturum açma
Zaten bir Deriv hesabınız var mı? Deriv cTrader'da oturum açmak için bu kimlik bilgilerini kullanın.
Sezgisel bir arayüz
Hem yeni hem de deneyimli tüccarların keyfini çıkarabileceği ticaret ve grafik için kullanımı kolay bir arayüzden yararlanın.
Tüm favori varlıklarınız, tek platformda
Birden fazla hesap arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan, türev ve finansal varlıkları tek bir CFD hesabında ticaret yapın.
Ticaret marjlarınızı bilin
Her bir varlığın marjının işleminizi gerçekleştirmeden önce nasıl etkilediğini öğrenebileceğiniz faydalı menüler.
Bir Deriv cTrader hesabı ile nasıl başlanır
1. Deriv hesabınızda oturum açın . Eğer yoksa, ücretsiz olarak kaydol.
2. Trader’s hub'a gidin ve Demo seçeneğini seçin.
3. CFD'lerin altında Deriv cTrader'ı arayın ve Get'i seçin.
1. Deriv hesabınızda oturum açın . Eğer yoksa, ücretsiz olarak kaydol.
2. Trader’s hub'a gidin ve Demo seçeneğini seçin.
3. CFD'lerin altında Deriv cTrader'ı arayın ve Get'i seçin.