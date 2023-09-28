Deriv cTrader nedir?

Deriv cTrader, kullanıcı dostu bir arayüzde çok çeşitli özelliklerle dolu, kullanımı kolay, çok varlıklı bir CFD ticaret platformudur. Limit emri ve durdurma emri, grafik ticareti ve özel göstergeler gibi özelliklerle ticaret deneyiminizi daha da geliştirin. Deriv cTrader ile, işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için derin likiditemizden yararlanın.