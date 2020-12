ได้รับใบอนุญาตและการควบคุม

Deriv ได้รับอนุญาตและการควบคุม โดยหลายๆ หน่วยงานที่รับรองว่าเรามีระบบในสถานที่เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา หน่วยงานกำกับดูแลของเรารวมถึง Malta Financial Services Authority (MFSA), Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) และ British Virgin Islands Financial Services Commission.