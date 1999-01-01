Защита средств клиентов

Deriv не использует ваши деньги в своих целях, и вы можете вывести их в любое время. Все ваши деньги хранятся отдельно, в надежных и лицензированных финансовых учреждениях. Таким образом, в том маловероятном случае, если Deriv станет неплатежеспособным, все ваши деньги будут возвращены вам, поскольку они никогда не объединяются с нашими.