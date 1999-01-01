Неограниченные виртуальные средства
Тренируйтесь на Deriv сколько угодно. Никакого риска, никаких скрытых комиссий.
История Deriv Group - владельцев брендов Deriv и Binary.com - берет свое начало в 1999 году, когда была заложена основа для первого в мире сервиса торговли с фиксированными коэффициентами прибыли. С тех пор мы укрепили свое положение на рынке и завоевали доверие трейдеров по всему миру.
Deriv лицензируется и регулируется несколькими организациями, которые обязывают нас устанавливать надежные системы защиты наших клиентов. Наши регуляторы: Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA), Управление финансовых услуг Лабуана (Labuan FSA), Комиссия по предоставлению финансовых услуг Вануату (VFSC), Комиссия по предоставлению финансовых услуг Британских Виргинских островов.
Deriv не использует ваши деньги в своих целях, и вы можете вывести их в любое время. Все ваши деньги хранятся отдельно, в надежных и лицензированных финансовых учреждениях. Таким образом, в том маловероятном случае, если Deriv станет неплатежеспособным, все ваши деньги будут возвращены вам, поскольку они никогда не объединяются с нашими.
Онлайн-трейдинг крайне увлекателен, но сопряжен с рисками и может привести к зависимости. В Deriv мы стремимся защищать интересы наших клиентов и призываем их практиковать безопасную и ответственную торговлю. Если вы новичок, вы также можете потренироваться в торговле на неограниченных виртуальных средствах, прежде чем рискнуть своими деньгами.
Служба поддержки Deriv доступна 24/7. Вы можете обратиться к нам со своей проблемой по телефону и через систему тикетов. У нас также есть Центр поддержки, в котором вы можете найти ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Deriv позволяет любому человеку начать торговать, понимать риски и принимать более обдуманные торговые решения. Наши инструменты и платформы интуитивно понятны, а инструкции к ним ясны и просты. Мы также регулярно делимся новостями рынка, аналитическими материалами, вебинарами, электронными книгами, видеоуроками и статьями, чтобы помочь вам оставаться в курсе и повысить ваш уровень трейдинга.
Deriv применяет лучшие в своем классе меры безопасности, такие как протокол SSL, для защиты вашей учетной записи и личных данных.
Тренируйтесь на Deriv сколько угодно. Никакого риска, никаких скрытых комиссий.
У вас будет полный доступ ко всем нашим рынкам и платформам.
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