Deriv - это следующий шаг в развитии Binary.com, опытного лидера финансового рынка, которому доверяют по всему миру.

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