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Платежный агент
- Что такое программа платежных агентов Deriv?
- Программа платежных агентов Deriv и Deriv P2P – одно и то же?
- Для чего клиентам нужны платежные агенты?
- Нужен ли мне счет Deriv, чтобы стать платежным агентом?
- Нужно ли платить какие-либо сборы, чтобы стать платежным агентом Deriv?
- Получаю ли я комиссионные как платежный агент?
- Что произойдет, если платежный агент установит комиссию выше указанного предела?
- Являются ли платежные агенты сотрудниками или представителями Deriv?
- В чем разница между платежным агентом и платежным агентом премиум?
- Кто может стать платежным агентом премиум?
- Нужно ли что-то заплатить, чтобы стать платежным агентом премиум?
- Сколько стоят услуги платежного агента премиум?
- Может ли платежный агент премиум предоставлять услуги другому платежному агенту премиум?
- Может ли платежный агент предлагать свои услуги платежному агенту премиум?
- Может ли платежный агент предлагать свои услуги другим платежным агентам?
- Могут ли клиенты Deriv использовать платежных агентов премиум для обработки транзакций?
- Как можно добавить, удалить или изменить принимаемые платежные методы?
- Могу ли я рекламировать свои услуги клиентам Deriv?
- Смогу ли я торговать со своего счета после того, как зарегистрируюсь в качестве платежного агента?