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Платежный агент

  1. Что такое программа платежных агентов Deriv?
  2. Программа платежных агентов Deriv и Deriv P2P – одно и то же?
  3. Для чего клиентам нужны платежные агенты?
  4. Нужен ли мне счет Deriv, чтобы стать платежным агентом?
  5. Нужно ли платить какие-либо сборы, чтобы стать платежным агентом Deriv?
  6. Получаю ли я комиссионные как платежный агент?
  7. Что произойдет, если платежный агент установит комиссию выше указанного предела?
  8. Являются ли платежные агенты сотрудниками или представителями Deriv?
  9. В чем разница между платежным агентом и платежным агентом премиум?
  10. Кто может стать платежным агентом премиум?
  11. Нужно ли что-то заплатить, чтобы стать платежным агентом премиум?
  12. Сколько стоят услуги платежного агента премиум?
  13. Может ли платежный агент премиум предоставлять услуги другому платежному агенту премиум?
  14. Может ли платежный агент предлагать свои услуги платежному агенту премиум?
  15. Может ли платежный агент предлагать свои услуги другим платежным агентам?
  16. Могут ли клиенты Deriv использовать платежных агентов премиум для обработки транзакций?
  17. Как можно добавить, удалить или изменить принимаемые платежные методы?
  18. Могу ли я рекламировать свои услуги клиентам Deriv?
  19. Смогу ли я торговать со своего счета после того, как зарегистрируюсь в качестве платежного агента?