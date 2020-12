Licencje i nadzór

Deriv jest objęty licencjami i regulacjami kilku podmiotów, które zapewniają, że mamy wdrożony system ochrony naszych klientów. Naszymi instytucjami regulacyjnymi są: Urząd ds. Usług Finansowych na Malcie: Malta Financial Services Authority (MFSA), Urząd ds. Usług Finansowych na Labuanie: Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), Komisja ds. usług finansowych Vanuatu: Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) oraz Komisja Brytyjskich Wysp Dziewiczych ds. Usług Finansowych: British Virgin Islands Financial Services Commission.