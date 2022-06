Deriv est l'un des plus grands broker en ligne au monde. Nous proposons des CFD et d'autres produits dérivés sur le forex, les indices, les cryptomonnaies, les matières premières et les produits synthétiques à des millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde entier.

Dès le départ, notre objectif était de nous affranchir des commissions élevées et des produits encombrants proposés par les brokers traditionnels. Nous souhaitons également offrir une expérience de premier ordre aux traders adeptes du numérique, quelle que soit la taille de leur compte.

Au cours d'un voyage de plus de 22 ans, nous avons atteint plus de 2,5 millions de clients dans le monde. Mais notre mission est restée la même.

Rendre le trading accessible à tous, partout