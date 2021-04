Calculateur de swap

Forex et matières premières

Supposons que vous souhaitiez conserver 0,01 lot d'indice Volatility 75 avec un prix d'actif de 400 000 USD et un taux de swap de -7,5 ouvert pendant une nuit.

Pour les indices synthétiques, les frais de swap sont calculés sur une base annuelle pour les positions longues et courtes selon la formule:

Pour afficher le prix de l'actif et le taux de swap, accédez à Deriv MetaTrader 5 (DMT5), cliquez sur l'onglet Affichage et sélectionnez Market Watch, puis faites un clic droit sur le symbole que vous souhaitez trader et sélectionnez Spécification.