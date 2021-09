Qu'est ce que le trading de CFD?

Un CFD (contrat sur la différence) vous permet de traser l'évolution du prix d'un actif, sans acheter l'actif sous-jacent.

Avec Deriv, vous pouvez trader les CFDs avec :

Effet de levier élevé — L'effet de levier vous permet d'ouvrir des positions plus importantes avec un solde plus faible dans votre compte de trading. Plus l'effet de levier est élevé, moins vous avez besoin d'argent.

Spreads serrés— Le spread est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Plus le spread est serré, plus le coût d'entrée sur le marché est faible.