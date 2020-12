Les clients du reste du monde (à l'exception des pays restreints tels que les États-Unis, le Canada et Hong Kong) qui souhaitent négocier des CFD sur le forex et les crypto-monnaies peuvent avoir des comptes MetaTrader 5 sous Deriv (FX) Ltd.

Deriv (FX) Ltd, F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malaisie, est licencié par Labuan Financial Services Authority ( licence n ° MB / 18/0024 ).

Les clients du reste du monde (à l'exception des pays restreints tels que les États-Unis, le Canada et Hong Kong) qui souhaitent trader des CFD sur des instruments financiers et des crypto-monnaies peuvent avoir des comptes MetaTrader 5 sous Deriv (BVI) Ltd.

Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques, est agréé par la British Virgin Islands Financial Services Commission ( licence n ° SIBA / L / 18/1114 ).

Deriv (V) Ltd et Champion Group Ltd

Deriv (V) Ltd (voir la licence) et Champion Group Ltd (voir la licence), 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu sont agréés par la Vanuatu Financial Services Commission.

Les clients du reste du monde (à l'exception des pays restreints tels que les États-Unis, le Canada et Hong Kong) qui souhaitent négocier des CFD sur des instruments financiers peuvent avoir des comptes MetaTrader 5 sous Deriv (V) Ltd et Champion Group Ltd.