乘數期權
甚麼是乘數期權?
Deriv 乘數期權結合了槓桿交易的優勢和有限的期權風險。這意味著，當市場走勢對您有利時，您的潛在利潤將加倍增高。如果市場走勢與您的預測相反，則您的虧損僅限於您的投注金額。
假設您預測市場將會上漲。
沒有使用乘數時，如果市場上漲2％，您將獲得2％* $ 100 = $ 2的利潤。
使用x500乘數時，如果市場上漲2％，您將獲得2％* $ 100 * 500 = $1,000的利潤。
使用1:500 槓桿率進行相等於$ 100的保證金交易，您將承擔2％* $ 50,000 = $ 1,000的虧損風險。
使用x500乘數，如果市場下跌2％，您將只虧損$ 100 。如果虧損達到您的投注金額，則會自動進行平倉。
為什麼要用 Deriv 進行乘數期權交易
較好的風險管理
使用止損、止盈和交易取消等創新功能來自定義適合您的風格和風險偏好的合約。
增加市場曝光度
獲得更多市場機會，同時將風險限制與投注額相同。
安全與反應快速的平台
在專為新手和專業交易者構建的安全、直觀的平台享受交易的樂趣。
專業和友好的支援
有需要時獲得專業、友好的支援。
一年365天全天候交易
提供外匯和綜合指數報價，您可以全年無休全天候進行乘數交易。
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