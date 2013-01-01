Deriv 的交易市場
Learn about the markets that you can trade online with Deriv, including forex, commodities, synthetic indices, and stocks & indices.
為什麼要用 Deriv 交易綜合指數
我們的綜合指數基於加密安全的隨機數生成器，並經由獨立的第三方公正審核。這些指數旨在模擬真實世界的市場走勢，不受自然事件和干擾的影響。綜合指數24/7全天候可交易，具有恆定的波動率，固定的世代間隔，並且沒有市場和流動性風險。
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高槓桿，低價差， 全天候交易
不受真實市場影響，無流動性風險
快速響應，易於使用的平台
獨享創新交易類型
智能與友好的支持，每週7天提供服務
可通過 Deriv 進行的綜合指數交易
保證金
期權
乘數期權
保證金交易允許您以成本的一小部分購買較大的資產單位，同時擴大潛在利潤，但潛在虧損也會同時增加。
保證金交易的可用工具
波動率指數
波動率 10 (1s) 指數
波動率 25 (1s) 指數
波動率 50 (1s) 指數
波動率 75 (1s) 指數
波動率 100 (1s) 指數
波動率 10 指數
波動率 25 指數
波動率 50 指數
波動率 75 指數
波動率 100 指數
崩盤/興旺
興旺 1000 指數
興旺 500 指數
崩盤 1000 指數
崩盤 500 指數
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步階指數
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