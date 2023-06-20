AGG.US iShares Core 美國綜合債券交易所買賣基金追蹤的是美國投資級債券的指數。

ARKK.US ARK Innovation 交易所買賣基金投資於依靠人工智能、自動化、DNA 技術、能源存儲、金融科技和機器人技術發展或從中受益的公司的國內外股票證券。

DIA.US SPDR 道瓊斯工業平均指數交易所買賣基金信託追蹤道瓊斯工業平均指數。

EEM.US iShares 摩根士丹利新興市場交易所買賣基金追蹤來自新興市場國家的大中型股票指數。

EFA.US iShares MSCI EAFE 交易所買賣基金追蹤美國和加拿大以外的大盤和中盤市值發達市場股票指數。

ERX.US Direxion Daily Energy Bull 2X Shares 追蹤能源精選板塊指數。

GDX.USVanEck Vectors Gold Miners 交易所買賣基金模仿追蹤參與金礦開採行業公司的整體表現的紐約證券交易所Arca Gold Miners指數。

GLD.US SPDR Gold Shares 交易所買賣基金追蹤場外交易（OTC）市場的金條價格。

HYG.US iShares iBoxx $ 高收益公司債券交易所買賣基金追蹤以美元計價的高收益公司債券指數。

IEMG.US iShares Core MSCI 新興市場交易所買賣基金追蹤大盤、中盤和小盤新興市場股票指數。

IJR.US iShares Core S&P 小型股交易所買賣基金追蹤美國小盤股指數的投資業績。

IVV.US iShares Core S&P 500 交易所買賣基金追蹤美國大盤股票指數的表現。

IVW.US iShares S&P 500 增長型交易所買賣基金追蹤具有高於平均增長特徵的大盤美國股票指數的表現。

IWM.US iShares Russell 2000 交易所買賣基金追蹤美國小盤股指數的投資業績。

LQD.US iShares iboxX $投資級公司債券交易所買賣基金追蹤以美元計價的投資級公司債券指數的表現。

QID.US ProShares UltraPro Short QQQ 交易所買賣基金的目標是達到納斯達克每日回報率反數的兩倍。

SDS.US UltraShort S&P500 交易所買賣基金旨在達到 S&P 500 指數每日回報率反數的兩倍。

SLV.US iShares Silver Trust 交易所買賣基金旨在大體反映白銀價格的表現。

SPXS.US Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 交易所買賣基金旨在反映 S&P 500 的 300％ 反向表现。

SPY.US SPDR S&P 500 交易所買賣基金追蹤 S&P 500 指數。

TBT.US ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 尋求達到扣除費用和開支前每日投資結果相當於 ICE US 每日表現反數的兩倍。

TQQQ.U S ProShares UltraPro QQQ 尋求達到扣除費用和支出前每日投資業績相當於納斯達克 100 指數每日表現的三倍。

UNG.US 美國天然氣基金交易所買賣基金以百分比形式追蹤天然氣價格的走勢。

VEA.US Vanguard FTSE 發達市場交易所買賣基金追蹤衡量位於加拿大以及歐洲和太平洋地區主要市場的公司發行的股票投資回報率的基準指數。

VNQ.US Vanguard 房地產交易所買賣基金追蹤摩根士丹利資本國際美國可投資市場房地產25/50指數的回報。

VOO.US Vanguard S&P 500 交易所買賣基金追蹤 S&P 500 指數。

VTI.US Vanguard 總股市交易所買賣基金追蹤 CRSP 美國總市場指數。

VWO.US Vanguard FTSE 新興市場交易所買賣基金追蹤 FTSE 新興市場全市值中國 A 股國際融資指數。

XLE.US Energy Select Sector SPDR® 基金交易所買賣基金追蹤 S&P 500 指數的能源板塊。

XLF.US Financial Select Sector SPDR® Fund 交易所買賣基金追蹤 S&P 500 指數的金融板塊。

XLK.US Technology Select Sector SPDR® Fund 交易所買賣基金追蹤 S&P 500 指數的技術板塊。