衍生品
真實市場或模擬市場的資產價格交易。通過選擇適合自己風險偏好的波動率水平來管理風險敞口。 24/7全天候綜合資產、衍生外匯指數和籃子指數供選擇。
衍生外匯提供機會使用您選擇的波動率基於主要外匯對的模擬資產交易。先進的算法可追蹤真實世界貨幣價格，並減少市場情緒和意外新聞事件引起的波動。
為什麼用 Deriv 交易衍生外匯
不受現實世界事件影響，基於市場的數值
具競爭力的低價差
快速響應，易於使用的平台
根據外匯市場交易時間，24 小時交易（週一至週五）
智能與友好的支持，每週7天提供服務
Deriv 提供衍生外匯交易
差價合約交易允許您無需購買或擁有標的資產，對資產的價格變動交易。
在 Deriv，高槓桿率的差價合約交易允許您僅支付合約總值的一小部分。可擴大潛在利潤，但潛在虧損也會同時增加。
可用於
差價合約交易的可用工具
衍生外匯
英鎊/美元 DFX10 指數
英鎊/美元 DFX100 指數
歐元/美元DFX10 指數
歐元/美元DFX100 指數
澳元/美元 DFX10 指數
澳元/美元 DFX100 指數
美元/日圓 DFX10 指數
美元/日圓 DFX100 指數
美元/瑞士法郎DFX10 指數
美元/瑞士法郎DFX100 指數
這些指數與波動率分別為10％和100％的金融市場相對應。對應外匯對的每個報價都會生成一個報價。
Deriv 提供衍生外匯交易
差價合約交易允許您無需購買或擁有標的資產，對資產的價格變動交易。
在 Deriv，高槓桿率的差價合約交易允許您僅支付合約總值的一小部分。可擴大潛在利潤，但潛在虧損也會同時增加。
可用於
差價合約交易的可用工具
衍生外匯
英鎊/美元 DFX10 指數
英鎊/美元 DFX100 指數
歐元/美元DFX10 指數
歐元/美元DFX100 指數
澳元/美元 DFX10 指數
澳元/美元 DFX100 指數
美元/日圓 DFX10 指數
美元/日圓 DFX100 指數
美元/瑞士法郎DFX10 指數
美元/瑞士法郎DFX100 指數
這些指數與波動率分別為10％和100％的金融市場相對應。對應外匯對的每個報價都會生成一個報價。