Deriv MT5 訊號

訊號訂閱者

訊號提供者

MT5交易訊號服務讓您將經驗豐富的交易者的交易複製到您的MT5帳戶。訂閱訊號後，提供商每次的交易將自動複製到您的Deriv MT5交易帳戶。

訂閱MT5訊號的好處

通過從專業交易者處複製以盡量降低交易風險。

節省時間–無需開設、監控和關閉交易。

易於設置-無需安裝。

全面披露每個提供商的表現。

無隱藏費用或佣金。

如何訂閱 MT5 訊號

注意：要檢視更多Deriv訊號提供者的選擇，請轉到 MQL5展示頁面，然後在 經紀商伺服器欄位下搜索Deriv

如何續訂或取消訂閱

MT5交易訊號訂閱將在一個月後自動到期。要續訂或取消訂閱，請按下列步驟操作。

1.

在 Deriv MT5 交易終端點選訊號標籤。

2.

點選我的統計資訊標籤，然後選擇您的訊號提供者。

3.

點選續訂按鈕續訂服務，或點選退訂按鈕取消訂閱。

注意:

1. 您必須有MQL5社區帳戶才能訂閱交易訊號。如果還沒有帳戶，請前往 MQL5.com 註冊。

2. 您須為您的MQL5帳戶注資，才能訂閱付費訊號。

3. 在任何給定時間，您只能使用一個DMT5帳戶訂閱一個訊號提供者。您最多可以在3台電腦上使用訊號。

4. 訂閱訊號後，您將無法使用相同的 DMT5 帳戶進行手動交易。

還有其他問題？在MQL5網站檢視常見問題解答部分

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