Deriv MT5 訊號
訊號訂閱者
訊號提供者
MT5交易訊號服務讓您將經驗豐富的交易者的交易複製到您的MT5帳戶。訂閱訊號後，提供商每次的交易將自動複製到您的Deriv MT5交易帳戶。
訂閱MT5訊號的好處
通過從專業交易者處複製以盡量降低交易風險。
節省時間–無需開設、監控和關閉交易。
易於設置-無需安裝。
全面披露每個提供商的表現。
無隱藏費用或佣金。
如何訂閱 MT5 訊號
如何續訂或取消訂閱
MT5交易訊號訂閱將在一個月後自動到期。要續訂或取消訂閱，請按下列步驟操作。
1.
在 Deriv MT5 交易終端點選訊號標籤。
2.
點選我的統計資訊標籤，然後選擇您的訊號提供者。
3.
點選續訂按鈕續訂服務，或點選退訂按鈕取消訂閱。
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注意:
1. 您必須有MQL5社區帳戶才能訂閱交易訊號。如果還沒有帳戶，請前往 MQL5.com 註冊。
2. 您須為您的MQL5帳戶注資，才能訂閱付費訊號。
3. 在任何給定時間，您只能使用一個DMT5帳戶訂閱一個訊號提供者。您最多可以在3台電腦上使用訊號。
4. 訂閱訊號後，您將無法使用相同的 DMT5 帳戶進行手動交易。
還有其他問題？在MQL5網站檢視常見問題解答部分。