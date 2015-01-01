乘数期权
什么是乘数期权?
Deriv 乘数期权结合了杠杆交易的优势和有限的期权风险。这意味着，当市场走势对您有利时，您的潜在利润将加倍增高。如果市场走势与您的预测相反，则您的亏损仅限于您的投注金额。
假设您预测市场将会上涨。
没有使用乘数时，如果市场上涨2％，您将获得2％* $ 100 = $ 2的利润。
使用x500乘数时，如果市场上涨2％，您将获得2％* $ 100* 500 = $1,000的利润。
使用1:500 杠杆率进行相等于$ 100的保证金交易，您将承担2％* $ 50,000 = $ 1,000的亏损风险。
使用x500乘数，如果市场下跌2％，您将只亏损$ 100 。如果亏损达到您的投注金额，则会自动进行平仓。
为什么要用 Deriv 进行乘数交易
较好的风险管理
使用止损、止盈和交易取消等创新功能来自定义适合您的风格和风险偏好的合约。
增加市场曝光度
获得更多市场机会，同时将风险限制与投注额相同。
安全与反应快速的平台
在专为新手和专业交易者构建的安全、直观的平台享受交易的乐趣。
专业和友好的支持
有需要时获得专业、友好的支持。
一年365天全天候交易
提供外汇和综合指数报价，您可以全年无休全天候进行乘数交易。
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