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1. 您必须有MQL5社区账户才能订阅交易信号。如果还没有账户，请前往 MQL5.com 注册。

2. 您须为您的MQL5账户注资，才能订阅付费信号。

3. 在任何给定时间，您只能使用一个DMT5账户订阅一个信号提供者。您最多可以在3台计算机上使用信号。

4. 订阅信号后，您将无法使用相同的 DMT5 账户进行手动交易。

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