Deriv MT5 信号
信号订阅者
信号提供者
MT5交易信号服务让您将经验丰富的交易者的交易复制到您的MT5账户。订阅信号后，提供商每次的交易将自动复制到您的Deriv MT5交易账户。
订阅MT5信号的好处
通过从专业交易者处复制以尽量降低交易风险。
节省时间–无需开设、监控和关闭交易。
易于设置-无需安装。
全面披露每个提供商的表现。
无隐藏费用或佣金。
如何订阅 MT5 信号
如何续订或取消订阅
MT5交易信号订阅将在一个月后自动到期。要续订或取消订阅，请按下列步骤操作。
1.
在 Deriv MT5 交易终端单击信号选项卡。
2.
单击我的统计信息标签，然后选择您的信号提供者。
3.
单击续订按钮续订服务，或单击退订按钮取消订阅。
转到 DMT5 终端
注意:
1. 您必须有MQL5社区账户才能订阅交易信号。如果还没有账户，请前往 MQL5.com 注册。
2. 您须为您的MQL5账户注资，才能订阅付费信号。
3. 在任何给定时间，您只能使用一个DMT5账户订阅一个信号提供者。您最多可以在3台计算机上使用信号。
4. 订阅信号后，您将无法使用相同的 DMT5 账户进行手动交易。
还有其他问题？在MQL5网站查看常见问题解答部分。