Deriv MT5 信号

信号订阅者

信号提供者

MT5交易信号服务让您将经验丰富的交易者的交易复制到您的MT5账户。订阅信号后，提供商每次的交易将自动复制到您的Deriv MT5交易账户。

订阅MT5信号的好处

通过从专业交易者处复制以尽量降低交易风险。

节省时间–无需开设、监控和关闭交易。

易于设置-无需安装。

全面披露每个提供商的表现。

无隐藏费用或佣金。

如何订阅 MT5 信号

注意：要查看更多Deriv信号提供者的选择，请转到 MQL5展示页面，然后在 经纪商服务器字段下搜索Deriv

如何续订或取消订阅

MT5交易信号订阅将在一个月后自动到期。要续订或取消订阅，请按下列步骤操作。

1.

在 Deriv MT5 交易终端单击信号选项卡。

2.

单击我的统计信息标签，然后选择您的信号提供者。

3.

单击续订按钮续订服务，或单击退订按钮取消订阅。

注意:

1. 您必须有MQL5社区账户才能订阅交易信号。如果还没有账户，请前往 MQL5.com 注册。

2. 您须为您的MQL5账户注资，才能订阅付费信号。

3. 在任何给定时间，您只能使用一个DMT5账户订阅一个信号提供者。您最多可以在3台计算机上使用信号。

4. 订阅信号后，您将无法使用相同的 DMT5 账户进行手动交易。

还有其他问题？在MQL5网站查看常见问题解答部分

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