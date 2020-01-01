Kim Biz

Deriv, dünyanın en büyük çevrimiçi brokerlerinden biridir. Dünya genelinde milyonlarca kayıtlı kullanıcıya forex, endeksler, kripto para birimleri, emtialar ve sentetikler üzerinde CFD'ler ve diğer türevler sunuyoruz.

En başından beri amacımız, geleneksel brokerler tarafından sunulan yüksek komisyonlardan ve hantal ürünlerden kurtulmaktı. Ayrıca, hesaplarının boyutu ne olursa olsun, dijitale istekli yatırımcılara birinci sınıf bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz.

22 yılı aşan bir yolculukta, dünya çapında 2,5 milyondan fazla müşteriye ulaştık. Ama misyonumuz hep aynı kaldı.

Ticareti herkes için her yerden erişilebilir hale getirmek