Diyelim ki, bir gece için 400.000 USD varlık fiyatı olan Volatilite 75 endeksinin 0.01 lotunu ve bir gece için -7.5.swap oranını açık tutmak istiyorsunuz.

Sözleşme büyüklüğü, bir standart Volatilite 75 Endeks lotu = 1 Swap oranı pozitifse, hesabınıza swap tutarı yatırılır. Negatifse, hesabınıza borçlandırılır.

Bu nedenle pozisyonu bir gece açık tutmak için 0,83 USD swap ücretine ihtiyacınız olacaktır.