Swap Hesaplayıcı
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Swap Hesaplayıcı
Swap hesaplayıcımız, Deriv MT5'te (DMT5) pozisyonlarınızı bir gecede açık tutmak için gereken swap ücretlerini tahmin etmenize yardımcı olur.
Sentetik
Finansal
Swap ücretleri nasıl hesaplanır
Sentetik için, swap ücreti bu formüle bağlı olarak uzun ve kısa pozisyonlar için yıllık olarak hesaplanır:
Swap ücreti = hacim × sözleşme büyüklüğü × varlık fiyat × (100 ÷ swap oranı) ÷ 360
Bu size USD cinsinden swap ücretini verir.
Örnek hesaplama
Swap Ücreti