Çarpanlar için zarar durdur ve/veya kar al hesaplayıcısı
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Çarpanlar için PnL
Çarpanlar için kar ve zarar hesaplayıcımız, kayıpları en aza indirmek ve kazançları en üst düzeye çıkarmak için alım satımlarınızda zarar durdur ve/veya kar al seviyesini belirlemeye yardımcı olur.
Seviye
Miktar
Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi nasıl hesaplanır
DTrader'da bir sözleşme için zarar durdur ve/veya kar al seviyesi, formüle göre hesaplanır:
Yukarı yönde zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı × {(zarar durdur VEYA kar al tutarı + komisyon) ÷ (bahis × çarpan) + 1}
Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı × {(-zarar durdur ya da kar al miktarı - Komisyon) ÷ (bahis × çarpan) + 1}
Bu, varlık fiyatı Yukarı veya Aşağı yönde hareket ettiğinde zarar durdur ve/veya kar al seviyesini ayarlamanıza yardımcı olur.
Örnek hesaplama
Yukarı yönde zarar durdur seviyesi
Aşağı yönde kar al seviyesi