Diyelim ki, Volatilite 100 Endeksi için 10 USD hisse tutarı, X100'ün çarpan değeri ve aşağı yönde 7.54 USD kar al miktarı, ile 3376.24 USD fiyatlı bir pozisyon açtığınızda, kar al seviyesini hesaplamak istediğinizi düşünelim.

Komisyon, bahisinize, sembolünüze ve seçtiğiniz çarpanınıza göre otomatik olarak hesaplanır. Değeri DTrader'da doğrudan hazırdır.

Yani bu senaryoda, kar al seviyenizi 3350.11 olarak ayarlarsınız.