Çarpanlar için zarar durdur ve/veya kar al hesaplayıcısı

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Çarpanlar için PnL

Çarpanlar için kar ve zarar hesaplayıcımız, kayıpları en aza indirmek ve kazançları en üst düzeye çıkarmak için alım satımlarınızda zarar durdur ve/veya kar al seviyesini belirlemeye yardımcı olur.

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Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi nasıl hesaplanır

DTrader'da bir sözleşme için zarar durdur ve/veya kar al seviyesi, formüle göre hesaplanır:

Yukarı yönde zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı × {(zarar durdur VEYA kar al tutarı + komisyon) ÷ (bahis × çarpan) + 1}

Zarar durdur ve/veya kar al seviyesi = varlık fiyatı × {(-zarar durdur ya da kar al miktarı - Komisyon) ÷ (bahis × çarpan) + 1}

Bu, varlık fiyatı Yukarı veya Aşağı yönde hareket ettiğinde zarar durdur ve/veya kar al seviyesini ayarlamanıza yardımcı olur.

Örnek hesaplama

Volatilite 100 Endeksi için 10 USD hisse tutarı, x100 çarpan değeri ve yukarı yönde 7.54 USD zarar durdur tutarı ile 3376.24 USD fiyatlı bir pozisyon açtığınızda zarar durdur seviyesini hesaplamak istediğinizi söyleyelim.

zarar durdur seviyesi yukarı formülü
zarar durdur seviyesi yukarı formülü
  1. Komisyon, bahisinize, sembolünüze ve seçtiğiniz çarpanınıza göre otomatik olarak hesaplanır. Değeri DTrader'da doğrudan hazırdır.

Bu yüzden bu senaryoda, zarar durdur seviyenizi 3351.46 olarak ayarlarsınız.

Diyelim ki, Volatilite 100 Endeksi için 10 USD hisse tutarı, X100'ün çarpan değeri ve aşağı yönde 7.54 USD kar al miktarı, ile 3376.24 USD fiyatlı bir pozisyon açtığınızda, kar al seviyesini hesaplamak istediğinizi düşünelim.

kar al seviyesi aşağı formülü
kar al seviyesi aşağı formülü
  1. Komisyon, bahisinize, sembolünüze ve seçtiğiniz çarpanınıza göre otomatik olarak hesaplanır. Değeri DTrader'da doğrudan hazırdır.

Yani bu senaryoda, kar al seviyenizi 3350.11 olarak ayarlarsınız.

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