Güvenli ve sorumlu ticaret
Hesabınızın güvenliğini sağlama
Güçlü ve çeşitli parolalar kullanın. Herhangi birisinin tahmin etmesi için onları mümkün olduğunca zor hale getirin.
Google Chrome gibi güvenli bir web tarayıcısı kullanın. Güvenlik yamaları içerdiğinden, her zaman en son yazılım güncelleştirmelerini yükleyin.
Hesabınızın yetkisiz kullanımını önlemek için oturum açma bilgilerinizi güvende tutun ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin.
Cihazlarınızın güvenliğini daha da sağlamak için virüsten koruma ve güvenlik duvarlarını kullanın.