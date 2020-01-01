Bu belgeler size yatırım ürünlerimiz hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu bilgiler, bu ürünlerin doğasını, risklerini, maliyetlerini, potansiyel kazançlarını ve kayıplarını anlamanıza ve bunları diğer ürünlerle karşılaştırmanıza yardımcı olmak için yasalar tarafından gerekli tutulmaktadır.