Yasal düzenleme bilgileri
Deriv.com'da sunulan hizmetler Deriv Group tarafından sağlanmaktadır. Grup, kayıtlı yetki bölgelerinde Deriv.com'u işletme için lisansına sahip birkaç bağlı şirkete sahiptir.
1999'dan beri gurup, dünya çapındaki tüccarlara dürüstlük ve güvenirlilik ile hizmet vermektedir. Kendimizi her zaman en yüksek etik standartlara ve yasal düzenlemelere bağlı tutarız.
Deriv Investments (Europe) Limited
Deriv Investments (Europe) Limited – W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malta – is licensed in Malta (licence no. IS/70156) and regulated by the Malta Financial Services Authority under the Investments Services Act to provide investment services in the European Union.
Avrupa Birliği'nde finansal araçların ticaretini yapmak isteyen müşteriler, Deriv Investments (Avrupa) Limited altında hesaplara sahip olabilirler.
Deriv Investments (Avrupa) Limited, AB pasaport hakları aracılığıyla diğer AB üye ülkelerinde hizmet sunma hakkında sahiptir. Yukarıda, AB pasaport hakları aracılığıyla Deriv.com erişimi olan AB ülkelerinin bir listesi bulunmaktadır.
Finansal bildirim raporu
Önemli bilgi belgeleri
RTS
Deriv (FX) Ltd
Deriv (FX) Ltd
Deriv (FX) Ltd - F16, Level 1, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, Labuan 87000, Malezya - Labuan Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından lisanslanmıştır (lisans no. MB/18/0024).
Forex ve kripto para birimlerinde CFD ticareti yapmak isteyen dünyanın geri kalanındaki müşteriler (ABD, Kanada ve Hong Kong gibi kısıtlı ülkeler hariç) Deriv (FX) Ltd. altında DMT5 Financial STP hesaplarına sahip olabilir.
Deriv (BVI) Ltd
Deriv (BVI) Ltd
Deriv (BVI) Ltd - Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola British Virgin Islands - İngiliz Virgin Adaları Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından lisanslanmıştır lisans no. SIBA/L/18/1114).
Dünyanın geri kalanındaki (ABD, Kanada ve Hong Kong gibi kısıtlı ülkeler hariç) kripto birimleri de dahil olmak üzere finansal araçlarda CFD ticareti yapmak isteyen müşteriler, Deriv (BVI) Ltd. altında DMT5 Finansal STP hesaplarına sahip olabilirler.
Deriv (V) Ltd
Deriv (V) Ltd
DERIV (V) Ltd – 1276, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu – Vanuatu Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından lisanslanmıştır ve Finansal Piyasalar Birliği üyesidir.
Dünyanın geri kalan bölgelerindeki (ABD, Kanada ve Hong Kong gibi kısıtlanmış ülkeler hariç) finansal araçlarla CFD'leri takas etmek isteyen müşteriler, Deriv(V) Ltd. Altında DMT5 Finansal hesaplarına ve Deriv X Finansal hesaplarına sahip olabilir. Bu şirket, kriptopara birimleri için CFD'ler sunmaz.
Deriv (SVG) LLC
Deriv (SVG) LLC
Deriv (SVG) LLC Hinds Buildings, Kingstown, St. Vincent ve Grenadinler'de (şirket no. 273 LLC 2020) yer almaktadır.
Dünyanın geri kalan bölgelerindeki (ABD, Kanada ve Hong Kong gibi kısıtlı ülkeler hariç) müşteriler Deriv (SVG) LLC altında hesap sahibi olabilirler.
Deriv Limited
Deriv Limited
Deriv Limited - 13 Castle Street, St. Helier, JE2 3BT, Jersey - yukarıdaki yan kuruluşların holding şirketidir.
Mali Komisyon
Mali Komisyon
Finansal hizmetler sektöründeki anlaşmazlıkları çözmeye adanmış uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Finans Komisyonu'na kayıtlıyız (üyeliği görüntüle).