Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar
Neden Deriv'de forex ticareti yapmalı?
Gece gündüz (Pazartesi - Cuma) ticaret saatleri, yüksek likidite, giriş bariyerlerinin düşük olması, çok çeşitli teklifler ve dünya etkinliklerinde ticaret yapma fırsatlarından yararlanın.
Yüksek kaldıraç, sıkı spreadler
Uyumlu, kullanımı kolay platformlar
Gelişmiş grafik araçları
Uygun para yatırma ve çekme yöntemleri
Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün
Deriv'de mevcut olan Forex ticaretleri
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Ana çiftler
AUD/JPY
AUD/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/JPY
GBP/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Minör çiftler
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CNH
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/ZAR
Egzotik çiftler
AUD/SGD
EUR/HKD
EUR/ILS
EUR/MXN
EUR/SGD
EUR/ZAR
GBP/SGD
HKD/JPY
NZD/CHF
NZD/SGD
SGD/JPY
USD/HKD
USD/ILS
USD/RUB
USD/SGD
USD/THB
Mikro çiftler
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Deriv'de mevcut olan Forex ticaretleri
CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.
Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.
Burada mevcuttur
CFD ticareti için mevcut araçlar
Ana çiftler
AUD/JPY
AUD/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/JPY
GBP/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Minör çiftler
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/NZD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CNH
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/ZAR
Egzotik çiftler
AUD/SGD
EUR/HKD
EUR/ILS
EUR/MXN
EUR/SGD
EUR/ZAR
GBP/SGD
HKD/JPY
NZD/CHF
NZD/SGD
SGD/JPY
USD/HKD
USD/ILS
USD/RUB
USD/SGD
USD/THB
Mikro çiftler
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY