Deriv'de ticaret yapılacak piyasalar

Neden Deriv'de forex ticareti yapmalı?

Gece gündüz (Pazartesi - Cuma) ticaret saatleri, yüksek likidite, giriş bariyerlerinin düşük olması, çok çeşitli teklifler ve dünya etkinliklerinde ticaret yapma fırsatlarından yararlanın.

Yüksek kaldıraç, sıkı spreadler

Uyumlu, kullanımı kolay platformlar

Gelişmiş grafik araçları

Uygun para yatırma ve çekme yöntemleri

Akıllı ve cana yakın destek, haftada 7 gün

Ücretsiz demo hesabı oluştur

Deriv'de mevcut olan Forex ticaretleri

CFD'ler

Çarpanlar

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv X

CFD ticareti için mevcut araçlar

Ana çiftler

AUD/JPY

AUD/USD

EUR/AUD

EUR/CAD

EUR/CHF

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/USD

GBP/AUD

GBP/JPY

GBP/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

Minör çiftler

AUD/CAD

AUD/CHF

AUD/NZD

CAD/CHF

CAD/JPY

CHF/JPY

EUR/NOK

EUR/NZD

EUR/PLN

EUR/SEK

GBP/CAD

GBP/CHF

GBP/NOK

GBP/NZD

GBP/SEK

NZD/CAD

NZD/JPY

NZD/USD

USD/CNH

USD/MXN

USD/NOK

USD/PLN

USD/SEK

USD/ZAR

Egzotik çiftler

AUD/SGD

EUR/HKD

EUR/ILS

EUR/MXN

EUR/SGD

EUR/ZAR

GBP/SGD

HKD/JPY

NZD/CHF

NZD/SGD

SGD/JPY

USD/HKD

USD/ILS

USD/RUB

USD/SGD

USD/THB

Mikro çiftler

AUD/CAD

AUD/CHF

AUD/JPY

AUD/NZD

AUD/USD

EUR/AUD

EUR/CAD

EUR/CHF

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/NZD

EUR/USD

GBP/CHF

GBP/JPY

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

Deriv'de mevcut olan Forex ticaretleri

CFD'ler

Minus

CFD ticareti dayanak varlığı satın almadan veya sahip olmadan bir varlığın fiyat hareketlerinde ticaret yapmanıza olanak sağlar.

Deriv'de, CFD'leri yüksek kaldıraç ile takas edebilir, sözleşmenin değerinin yalnızca bir kısmını ödemenize olanak sağlar. Bu, potansiyel kazancınızı yükseltir ve ayrıca potansiyel kaybınızı artırır.

Burada mevcuttur

Deriv MT5 (DMT5)

Deriv X

CFD ticareti için mevcut araçlar

Ana çiftler

AUD/JPY

AUD/USD

EUR/AUD

EUR/CAD

EUR/CHF

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/USD

GBP/AUD

GBP/JPY

GBP/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

Minör çiftler

AUD/CAD

AUD/CHF

AUD/NZD

CAD/CHF

CAD/JPY

CHF/JPY

EUR/NOK

EUR/NZD

EUR/PLN

EUR/SEK

GBP/CAD

GBP/CHF

GBP/NOK

GBP/NZD

GBP/SEK

NZD/CAD

NZD/JPY

NZD/USD

USD/CNH

USD/MXN

USD/NOK

USD/PLN

USD/SEK

USD/ZAR

Egzotik çiftler

AUD/SGD

EUR/HKD

EUR/ILS

EUR/MXN

EUR/SGD

EUR/ZAR

GBP/SGD

HKD/JPY

NZD/CHF

NZD/SGD

SGD/JPY

USD/HKD

USD/ILS

USD/RUB

USD/SGD

USD/THB

Mikro çiftler

AUD/CAD

AUD/CHF

AUD/JPY

AUD/NZD

AUD/USD

EUR/AUD

EUR/CAD

EUR/CHF

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/NZD

EUR/USD

GBP/CHF

GBP/JPY

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

Çarpanlar

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